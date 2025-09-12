Пять главных требований европейского автопрома на встрече с фон дер Ляйен

"В смертельной опасности" - такова мрачная оценка, данная несколько месяцев назад главой промышленности ЕС Стефаном Сежурне, европейской автомобильной промышленности.

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Автомобильный сектор континента столкнулся со спадом продаж, высокими ценами на энергоносители, растущей глобальной конкуренцией и неопределенностью в нормативно-правовой и торговой среде.

"Существует риск, что будущая карта мировой автомобильной промышленности будет нарисована без Европы", - заявил Сежурне в апреле.

В попытке решить наиболее острые проблемы отрасли, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу примет в Брюсселе руководителей автомобилестроительных компаний, чтобы выработать план действий.

Каковы пять главных требований автопрома на переговорах с фон дер Ляйен?

Камилла Ламарк, специалист по политическим коммуникациям Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), объясняет позицию отрасли.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает с речью в Европейском парламенте в Страсбурге, 10 сентября 2025 года AP Photo

Пересмотр целевых показателей по С02

Доля рынка аккумуляторных электромобилей в ЕС составляет 15,6%, фургонов - 9%. Широкомасштабное массовое внедрение электромобилей на рынке еще не произошло. И этого не произойдет, если Европа не ускорит развитие инфраструктуры и не снизит их общую стоимость.

К маю 2025 года производители выпустили около 290 новых моделей и вложили сотни миллиардов в преобразования. Они справились с поставленной задачей. Обратной дороги нет: Европейские заводы строятся и реформируются, а рабочая сила переквалифицируется.

Однако правительства и регулирующие органы не инвестировали и не требовали достаточного уровня развития инфраструктуры и модернизации сетей, а стимулы оставались непоследовательными. Как следствие: нормативные цели больше не достижимы. Нынешний путь сокращения выбросов CO2 в автомобильном транспорте необходимо пересмотреть, чтобы обеспечить достижение климатических целей ЕС и одновременно сохранить промышленную конкурентоспособность Европы, социальную сплоченность и стратегическую устойчивость ее цепочек поставок.

Концепт-кар Volkswagen ID.CROSS представлен на стенде Volkswagen во время открытия Международного автосалона в Мюнхене, 9 сентября 2025 г. AP Photo

Укрепление благоприятных условий

Чтобы автомобили с нулевым уровнем выбросов стали очевидным выбором для потребителей и предприятий, их покупка и использование должны быть более привлекательными, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Для этого необходимы стимулы для покупки, справедливое налогообложение, снижение стоимости зарядки и облегчение доступа в города.

В то же время Европа должна ускорить создание инфраструктуры для зарядки и заправки, особенно для большегрузных автомобилей, а также модернизировать электросети и реформировать энергетические рынки, чтобы снизить цены на электроэнергию.

Обеспечить технологическую нейтральность

Хотя электромобили с аккумуляторами будут доминировать в переходный период, они не смогут удовлетворить все транспортные потребности.

Подключаемые гибриды, водородные топливные элементы, двигатели внутреннего сгорания на возобновляемых источниках топлива и другие решения остаются весьма важными.

На данный момент гибридные автомобили (топливо/электричество) остаются наиболее популярным выбором потребителей, на них приходится почти 35% рынка, а подключаемые гибриды демонстрируют пятый месяц подряд уверенный рост, их продажи увеличились более чем на 56% (источник: ACEA).

Сохранение и развитие нескольких разных технологий расширит выбор потребителей, ускорит декарбонизацию автопарка и сохранит промышленную и экспортную мощь Европы.

Mercedes CLA на Международном автосалоне (IAA Mobility) в Мюнхене, 10 сентября 2025 г. AP Photo

Повышение конкурентоспособности и устойчивости

Европейские политики справедливо сосредоточились на создании собственной аккумуляторной промышленности, но сектор предупреждает, что на это потребуется время.

Тем временем Европа должна укреплять и диверсифицировать глобальные цепочки поставок аккумуляторов, полупроводников и критически важного сырья.

Стратегическое партнерство с надежными союзниками, упорядоченное регулирование ЕС и целевая поддержка инноваций и квалифицированных рабочих мест будут иметь важное значение для сохранения конкурентоспособности Европы перед лицом жесткого глобального давления.

Принять индивидуальную политику для различных автогрупп

Очевидно, что нам нужны три отдельные "полосы" и индивидуальная политика в отношении каждого типа транспортного средства: легковых автомобилей, микроавтобусов и большегрузных автомобилей.

Ситуация на рынке микроавтобусов, где доля электромобилей составляет 9%, критическая и требует особого внимания.

На грузовые автомобили и автобусы сегодня приходится всего 3,5% регистраций аккумуляторных электромобилей, поскольку система поддержки отстает.

Система беспроводной зарядки от Porsche на стенде Volkswagen во время открытия Международного автосалона (IAA Mobility) в Мюнхене, 9 сентября 2025 года. AP Photo

Мегаваттные зарядки, мощность электросетей и стимулы для покупки остаются неразвитыми, что сдерживает прогресс в одном из самых трудноразвиваемых секторов.

Руководители отрасли утверждают, что ЕС не может позволить себе ждать до 2027 года, чтобы пересмотреть стандарты выбросов CO2 для большегрузных автомобилей. Вместо этого необходимо срочно провести мониторинг и принять меры, чтобы вывести грузовые автоперевозки на путь климатической нейтральности.

Наконец, следует вновь ввести промышленную и рыночную перспективу для технологий, способствующих ускорению перехода, и уделить особое внимание производству небольших и эффективных электромобилей.