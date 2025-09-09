РЕКЛАМА

Афинский государственный оркестр объявил об отмене концерта известного российского пианиста Дениса Мацуева. Музыкант известен своими дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным, и поддержкой политики Кремля, в том числе в отношении Украины. По этой причине ему было запрещено выступать на Западе с момента вторжения России в Украину в 2022 году.

В 2018 году пианист получил от Владимира Путина Орден Почета за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а в феврале 2022 года его выступление с Венским государственным оркестром было отменено из-за вторжения России в Украину. С тех пор Мацуев ни разу не выступал перед западной аудиторией.

В заявлении Афинского государственного оркестра говорится следующее:

"Афинский государственный оркестр, в соответствии со своей институциональной ролью и давней ориентацией на международное сотрудничество, информирует общественность о том, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском концертном зале не состоится.

На протяжении всего своего долгого существования оркестр демонстрировал высочайшее художественное мастерство и был привержен ценностям открытого диалога и уважения, которые лежат в основе европейского культурного сообщества. В этом контексте оркестр решил скорректировать свою программу с учетом последних международных событий.

Концерт пройдет, как обычно, с участием еще одного солиста. Подробная информация для владельцев билетов будет объявлена в ближайшее время.

Мы благодарим зрителей за понимание и неизменное доверие".