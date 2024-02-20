By Euronews

Фолклендские острова находятся менее чем в 500 км от побережья Аргентины, и Буэнос-Айрес также претендует на них.

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Falkland Islands или Islas Malvinas?

Спустя более 40 лет после 10-недельной войны между Великобританией и Аргентиной принадлежность Фолклендских островов, контролируемых королевством, но расположенные менее чем в 500 км от аргентинского побережья, продолжает вызывать споры.

В новом опросе YouGov EuroTrack европейцам, британцам и американцам было предложено высказать свое мнение по следующему вопросу: кому должны принадлежать Фолкленды — Великобритании или Аргентине?

В самой Великобритании большинство (57%) считает, что власть над Фолклендами принадлежит королевству, только 16% опрошенных полагают, что она должна находиться у Аргентины.

Эти результаты не удивительны, учитывая, что другой опрос YouGov, проведенный несколько месяцев назад, показал, что британцы будут больше расстроены, если Гибралтар и Фолкленды выйдут из состава Великобритании, чем если это случится с Северной Ирландией.

Лишь около 32% британских подданных заявили, что были бы "расстроены", если бы Северная Ирландия вышла из состава Великобритании, в то время как 35% и 33% соответственно сказали то же самое о Фолклендских островах и Гибралтаре (анклав на Пиренейском полуострове).

Но чувствуют ли другие европейцы то же самое, что и британцы?

В то время как северная Европа выступает за Великобританию (около 30% респондентов из Дании и Швеции поддерживают этот вариант), центральная и южная Европа сомневаются.

30% респондентов — немцы и итальянцы — поддерживают притязания Аргентины и считают, что острова должны принадлежать ей.

Изображение Фолклендов в Музее Фолклендских островов в Буэнос-Айресе, Аргентина Natacha Pisarenko/AP Photo

Аргентину поддержали и в Испании: около 52% опрошенных испанцев однозначно считают, что острова должны принадлежать Аргентине.

Испанцы сравнивают территориальный спор Лондона и Буэнос-Айреса с ситуацией в Гибралтаре. Мадрид считает прилегающие к анклаву воду своими, но Гибралтар продолжает их использовать.

Недавний опрос показал, что только 18% британцев готовы вернуть Гибралтар Испании.

Опрос Yougov также спросил о Фолклендах американцев и обнаружил, что более 30% выступают за их принадлежность Великобритании.

Этот новый опрос подливает масла в огонь после напряженного противостояния между британским правительством и Европейским союзом, в результате которого острова вновь оказались в центре внимания прошлым летом, когда Евросоюз решил называть острова не только британским, но и испанским именем.

Тогда британский премьер-министр Риши Сунак выразил сожаление по поводу "прискорбного выбора слов" Брюсселем, а министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро поприветствовал готовность ЕС "принять к сведению" территориальные претензии его правительства.