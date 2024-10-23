Трамп обвинил британских лейбористов во вмешательстве в выборы

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Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил правящих британских лейбористов во "вмешательстве" в американские выборы. В иске от кампании Трампа слова "Британия" написано с ошибкой ("Britian") и упоминается американская революция.

Кампания Трампа утверждает, что в последние недели лейбористы направляли членов партии для агитации за кандидата от демократов Камалу Харрис в колеблющихся штатах.

В тексте иска говорится, что контакты между официальными лицами лейбористской партии и кампанией Камалы Харрис равносильны "незаконным иностранным пожертвованиям", и содержится призыв к немедленному расследованию.

В жалобе цитируются репортажи изданий Wall Street Journal и Telegraph c информацией о том, что стратеги британских лейбористов консультировали Харрис, и о встречах между старшими официальными лицами Лейбористской партии и представителями Демократической партии.

В заявлении на сайте DonaldJTrump.com лейбористская партия названа "ультралевой" и говорится, что она вдохновила кандидата от демократов Камалу Харрис на "опасную" политику.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал отрицать обвинения, но заявил, что "волонтеры" в свободное от работы время помогали кампании Харрис, а их поездки не были организованы или профинансированы партией.

"Так они поступали на предыдущих выборах, так они поступают и на этих", - заявил британский премьер. Он также подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с Трампом.

При этом британский политик правого толка Найджел Фарадж в 2016 году активно агитировал за Трампа, в том числе и на территории США, и поступает так же и в ходе нынешней предвыборной гонки.