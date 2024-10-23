NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Трамп обвинил британских лейбористов во вмешательстве в выборы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге на Уильямс Арене в Мигнс Колизеум в понедельник, 21 октября 2024 года, в Гринвилле, штат Северная Каролина.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге на Уильямс Арене в Мигнс Колизеум в понедельник, 21 октября 2024 года, в Гринвилле, штат Северная Каролина. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В иске упоминается американская революция и неправильно написано слово "Британия". Кир Стармер заявил, что "волонтеры" консультируют демократов в свободное от работы время.

РЕКЛАМА

Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил правящих британских лейбористов во "вмешательстве" в американские выборы. В иске от кампании Трампа слова "Британия" написано с ошибкой ("Britian") и упоминается американская революция.

Кампания Трампа утверждает, что в последние недели лейбористы направляли членов партии для агитации за кандидата от демократов Камалу Харрис в колеблющихся штатах.

В тексте иска говорится, что контакты между официальными лицами лейбористской партии и кампанией Камалы Харрис равносильны "незаконным иностранным пожертвованиям", и содержится призыв к немедленному расследованию.

В жалобе цитируются репортажи изданий Wall Street Journal и Telegraph c информацией о том, что стратеги британских лейбористов консультировали Харрис, и о встречах между старшими официальными лицами Лейбористской партии и представителями Демократической партии.

В заявлении на сайте DonaldJTrump.com лейбористская партия названа "ультралевой" и говорится, что она вдохновила кандидата от демократов Камалу Харрис на "опасную" политику.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал отрицать обвинения, но заявил, что "волонтеры" в свободное от работы время помогали кампании Харрис, а их поездки не были организованы или профинансированы партией.

"Так они поступали на предыдущих выборах, так они поступают и на этих", - заявил британский премьер. Он также подчеркнул, что у него "хорошие отношения" с Трампом.

При этом британский политик правого толка Найджел Фарадж в 2016 году активно агитировал за Трампа, в том числе и на территории США, и поступает так же и в ходе нынешней предвыборной гонки.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Выборы в США: Ближневосточный конфликт становится ключевой темой для Харрис и Трампа

Пять исторических моментов с похорон папы Франциска

"Полностью здоров". Трамп прошел медосмотр и признан годным к госслужбе