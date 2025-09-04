Протаранивший толпу болельщиков "Ливерпуля" не признал вину

РЕКЛАМА

Предполагаемый виновник наезда на болельщиков футбольного клуба "Ливерпуль" в мае этого года не признал себя виновным ни по одному из 31 предъявленного обвинения.

В частности, 53-летний бывший морской пехотинец и отец троих детей Пол Дойл обвиняется в девяти случаях причинения тяжкого вреда здоровью с умыслом и одном случае опасного вождения во время празднования рекордного 20-го чемпионского титула команды в лиге.

Во время зачитывания обвинений, находясь по видеосвязи из тюрьмы, Дойл казался спокойным.

Обвинения против него касаются 29 человек в возрасте от шести месяцев до 77 лет, которые пострадали во время инцидента в центре Ливерпуля 26 мая.

В середине августа Дойл узнал от прокуроров, что против него выдвинули еще 24 обвинения, вдобавок к первоначальным семи.

По крайней мере, четырех человек, включая ребенка, достали из-под автомобиля, когда тот все же остановился.

В результате инцидента 134 человека получили травмы, более 50 человек потребовалась госпитализация, четверо из них — дети.

Хотя близлежащие дороги были перекрыты для движения, предполагается, что автомобиль следовал за машиной скорой помощи через блокпост.

Полиция Мерсисайда не назвала мотив нападения, но сообщила, что оно не связано с терроризмом.

Суд над Дойлом в Ливерпульском королевском суде должен начаться 25 ноября.