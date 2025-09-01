Нацполиция Украины об убийстве Парубия: не исключено, что это заказ со стороны РФ

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера украинского парламента Андрея Парубия был задержан в Хмельницкой области Украины, сообщили в Нацполиции. Не исключено, что он намеревался незаконно выехать за пределы страны.
Подозреваемый в убийстве известного украинского политика, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия задержан, сообщил в понедельник президент Владимир Зеленский.
"Подозреваемый дал первые показания. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого убийства", - рассказал в видеообращении в соцсети X Зеленский.
"Правоохранительные органы и прокуратура работают в круглосуточном режиме", - пояснил украинский президент.
Начальник управления Службы безопасности Украины Львовской области Вадим Онищенко заявил: "Преступление имеет признаки заказного характера.".
"Есть оперативная информация, которая свидетельствует о возможной причастности к организации убийства спецслужб РФ", - добавил он.
"Российский след"
Парубий, украинский политик, ранее занимавший пост спикера парламента, был застрелен во Львове в субботу.
На пресс-брифинге представители полиции сообщили, что в Парубия было произведено восемь выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. На месте преступления было найдено семь гильз.
Нападавший был одет в форму курьера службы доставки. Он был объявлен общенациональный розыск.
Генеральная прокуратура сообщила, что обвинение в убийстве Парубия предъявлено 52-летнему жителю Львова.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский также заявил, что преступление не было "случайным" и имело "российский след".
Выговский поделился подробностями в Facebook, сказав, что подозреваемый долгое время "готовился, наблюдал, планировал и, наконец, нажал на курок".
"Он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику просто среди бела дня. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла", - написал Выговский.
Затем он попытался замести следы - переоделся, избавился от оружия и попытался скрыться в Хмельницкой области, отметил глава Нацполиции.
Правоохранительные органы выясняют, получал ли Парубий угрозы перед смертью.
Кем был Андрей Парубий?
Парубий был видным украинским политиком.
Впервые он стал депутатом Верховной Рады Украины в 2007 году и получил известность во время Революции Достоинства, известной как Евромайдан, в 2014 году.
Парубий возглавлял добровольческие отряды самообороны во время общенациональных протестов, которые призывали к сближению с Европейским союзом, что в конечном итоге привело к отстранению от власти пророссийского президента Виктора Януковича.
После бегства Януковича в Россию Парубий занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны с февраля по август 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Украину, аннексировала Крым и начала войну в восточных регионах страны.
Затем Парубий занимал должность первого заместителя председателя парламента с 2014 по 2016 год и спикера парламента с 2016 по 2019 год.
С 2019 года он является депутатом от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
Парубий был видным сторонником закона 2019 года "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что сделало его мишенью российской государственной пропаганды и дезинформационных кампаний.