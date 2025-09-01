Нацполиция Украины об убийстве Парубия: не исключено, что это заказ со стороны РФ

Подозреваемый в убийстве известного украинского политика, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия задержан, сообщил в понедельник президент Владимир Зеленский.

"Подозреваемый дал первые показания. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого убийства", - рассказал в видеообращении в соцсети X Зеленский.

"Правоохранительные органы и прокуратура работают в круглосуточном режиме", - пояснил украинский президент.

Начальник управления Службы безопасности Украины Львовской области Вадим Онищенко заявил: "Преступление имеет признаки заказного характера.".

"Есть оперативная информация, которая свидетельствует о возможной причастности к организации убийства спецслужб РФ", - добавил он.

"Российский след"

Парубий, украинский политик, ранее занимавший пост спикера парламента, был застрелен во Львове в субботу.

На пресс-брифинге представители полиции сообщили, что в Парубия было произведено восемь выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. На месте преступления было найдено семь гильз.

Нападавший был одет в форму курьера службы доставки. Он был объявлен общенациональный розыск.

Генеральная прокуратура сообщила, что обвинение в убийстве Парубия предъявлено 52-летнему жителю Львова.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский также заявил, что преступление не было "случайным" и имело "российский след".

Related Во Львове убит украинский политик Андрей Парубий

Выговский поделился подробностями в Facebook, сказав, что подозреваемый долгое время "готовился, наблюдал, планировал и, наконец, нажал на курок".

"Он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику просто среди бела дня. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла", - написал Выговский.

Затем он попытался замести следы - переоделся, избавился от оружия и попытался скрыться в Хмельницкой области, отметил глава Нацполиции.

Правоохранительные органы выясняют, получал ли Парубий угрозы перед смертью.

Кем был Андрей Парубий?

Парубий был видным украинским политиком.

Впервые он стал депутатом Верховной Рады Украины в 2007 году и получил известность во время Революции Достоинства, известной как Евромайдан, в 2014 году.

Парубий возглавлял добровольческие отряды самообороны во время общенациональных протестов, которые призывали к сближению с Европейским союзом, что в конечном итоге привело к отстранению от власти пророссийского президента Виктора Януковича.

После бегства Януковича в Россию Парубий занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны с февраля по август 2014 года, когда Россия впервые вторглась в Украину, аннексировала Крым и начала войну в восточных регионах страны.

Затем Парубий занимал должность первого заместителя председателя парламента с 2014 по 2016 год и спикера парламента с 2016 по 2019 год.

С 2019 года он является депутатом от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Парубий был видным сторонником закона 2019 года "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что сделало его мишенью российской государственной пропаганды и дезинформационных кампаний.