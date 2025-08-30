Во Львове убит украинский политик Андрей Парубий

30 августа во Львове был убит действующий народный депутат и бывший спикер Верховной Рады (8 созыв с с 2016 по 2019 год) Андрей Парубий.

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Неизвестный мужчина выстрелил в политика не менее семи и скрылся с места преступления. Парубий скончался от полученных ранений до приезда медиков. В городе объявлена операция "Сирена". Проводится расследование.

Украинские СМИ сообщают, что нападавший был одет в форму курьера службы доставки.

Офис генпрокурора опубликовал фото с места убийства.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее сообщил, что "преступление было, к сожалению, тщательно подготовлено" и что "делается все для раскрытия".

Андрей Парубий родился в 1971 году в Львовской области. Историк по образованию, Парубий также имеет ученую степень в области политологии и социологии.

В 1990 году он стал депутатом Львовского областного совета, а в 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-националистическую партию Украины.

Он принимал активное участие в "Оранжевой революции" 2004 года и был командиром "самообороны Майдана" в 2013–2014 годах. В 2014 году он был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.