Жертвам наводнений и оползней во Вьетнамие и Таиланде стали не менее девяти человек

По меньше мере девять человек стали жертвами наводнений и оползней в ряде регионов Юго-Восточной Азии, где прошли проливные дожди.

В центральных и северных районах Вьетнама в течение нескольких дней бушевал шторм "Каджики". Стихия унесла жизни семи человек. Десятки пострадали.

Во вторник шторм ослабел до тропической депрессии. По данным властей, тайфун повредил или сорвал крыши почти девяти тысяч домов. Из-за наводнений затоплено более трех тысяч зданий. Ущерб нанесен рисовым полям. Около двух тысяч голов скота смыло водой.

Вьетнам. 26 августа 2025 г. Cong Tuong/VNA via AP

В Таиланде в результате наводнений на севере страны ранения получили несколько человек. Два человека погибли во время оползня в городе Чиангмай. Множество домов подтоплено. В восьми провинциях королевства, как сообщается, пострадало свыше 180 семей.

Вьетнам. 25 августа 2025 г. Nguyen Dong/VNExpress via AP

Ученые предупреждают, что потепление морей в результате изменения климата приведет к тому, что циклоны в Юго-Восточной Азии будут формироваться ближе к суше, станут более стремительно набирать силу и будут длиться дольше.