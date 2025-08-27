Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Жертвам наводнений и оползней во Вьетнамие и Таиланде стали не менее девяти человек

Ханой, Вьетнам. 27 августа 2025 г.
Ханой, Вьетнам. 27 августа 2025 г. Авторское право  AP Photo/Hau Dinh
Авторское право AP Photo/Hau Dinh
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано
Ученые предупреждают: потепление морей в результате изменения климата приведет к тому, что циклоны в Юго-Восточной Азии будут формироваться ближе к суше, станут более стремительно набирать силу и будут длиться дольше.

По меньше мере девять человек стали жертвами наводнений и оползней в ряде регионов Юго-Восточной Азии, где прошли проливные дожди.

В центральных и северных районах Вьетнама в течение нескольких дней бушевал шторм "Каджики". Стихия унесла жизни семи человек. Десятки пострадали.

Во вторник шторм ослабел до тропической депрессии. По данным властей, тайфун повредил или сорвал крыши почти девяти тысяч домов. Из-за наводнений затоплено более трех тысяч зданий. Ущерб нанесен рисовым полям. Около двух тысяч голов скота смыло водой.

Вьетнам. 26 августа 2025 г.
Вьетнам. 26 августа 2025 г. Cong Tuong/VNA via AP

В Таиланде в результате наводнений на севере страны ранения получили несколько человек. Два человека погибли во время оползня в городе Чиангмай. Множество домов подтоплено. В восьми провинциях королевства, как сообщается, пострадало свыше 180 семей.

Вьетнам. 25 августа 2025 г.
Вьетнам. 25 августа 2025 г. Nguyen Dong/VNExpress via AP

Ученые предупреждают, что потепление морей в результате изменения климата приведет к тому, что циклоны в Юго-Восточной Азии будут формироваться ближе к суше, станут более стремительно набирать силу и будут длиться дольше.

