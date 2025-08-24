РЕКЛАМА

24 августа отмечается День независимости Украины. Праздник, который в последнее время имеет горько-сладкий привкус для украинцев, проживающих в Польше и других странах.

"Мы - поколение, которое умирает за то, чтобы Украина и дальше была независимой. Поэтому этот день особенно важен для нас. Этот день важен для тех, кто сражается в окопе, потому что он напоминает им, за что они сражаются - за то, чтобы Украина была независимой. Этот день важен для матерей, потерявших своих детей на этой войне, и для семей тех, кто находится в российском плену. Этот день мы привыкли отмечать в Украине большими праздниками, концертами, торжествами на центральных площадях, во всех городах. Но последние 12 лет мы больше не можем радоваться, потому что последние 12 лет мы вынуждены каждый день воевать с Россией за эту независимость", - рассказала Euronews Наталия Панченко, лидер варшавского Евромайдана и один из организаторов празднования Дня независимости Украины в Варшаве.

Миллионы украинских беженцев в Европе

По данным ООН, на 1 июля 2025 года за пределами Украины находилось 5,6 миллиона граждан. В то же время, по данным Международной организации по миграции, к 1 апреля этого года на родину уже вернулись 4,14 миллиона украинцев из тех, кто уехал в начале войны.

Национальный банк Украины, в свою очередь, в своем недавнем отчете прогнозирует замедление темпов возвращения украинцев в Украину. Вместо ожидаемых 500 000 украинцев, которые должны были вернуться в страну к 2027 году, теперь прогнозируется лишь 100 000. В то же время НБУ прогнозирует новую волну эмиграции - до 400 000 человек в 2026-2027 годах.

По словам Натальи Панченко, в настоящее время в Польше находится около 2,5-3 миллионов украинских граждан, из которых примерно миллион - военные беженцы после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Как отмечает украинская активистка, празднование Дня независимости - это также возможность для украинской общины поблагодарить всех, кто поддерживает их в Польше и Европе.

"Польша отличается от других стран тем, что когда началась война, действовали не только государство, институты и система. Прежде всего, это были обычные люди, которые присоединились, которые поехали на границу за беженцами, которые открыли свои дома, чтобы принять их, которые поддерживали женщин из Украины и помогали записывать детей в школы и детские сады. Польское общество в целом является для меня чем-то вроде феномена. Даже сейчас, когда некоторые люди уже устали помогать Украине или просто от того, что война длится так долго, несмотря на то, что экономические условия в Польше ухудшились, поэтому нужно заботиться о себе, - все равно есть огромное количество польских организаций и простых людей, которые собирают гуманитарную помощь, едут на фронт и поддерживают беженцев", - говорит Панченко.

В то же время активистка не скрывает, что во время последней избирательной кампании в Польше стало больше ненавистнических высказываний, в том числе антииммигрантских и антиукраинских лозунгов. Она признает, что в последнее время все чаще слышит от украинцев в Польше, что они чувствуют себя в меньшей безопасности и подумывают об отъезде. Но это не всегда возвращение в Украину, часто это дальнейшая эмиграция на Запад.

Возвращение украинцев на родину после войны. Многих ждет выжженная земля

Весной 2025 года аналитический центр Gremi Personal провел опрос среди граждан Украины, временно проживающих в Польше. Результаты показали, что 70 % респондентов потенциально рассматривают возможность возвращения в страну. Из них 17,9 % заявили, что вернутся немедленно, как только это станет безопасно, а 45,3 % сомневаются, но не исключают возвращения.

"Что касается прогнозов, то дальнейшая динамика миграции будет зависеть в первую очередь от развития событий в Украине: сценариев окончания войны, восстановления экономики, масштабов инвестиций и других факторов. Хотя демографическая ситуация в Украине действительно вызывает опасения, потенциал возвращения остается значительным, особенно в долгосрочной перспективе". - считает Олег Руденко из аналитического центра Gremi Personal.

По мнению Натальи Панченко, часть украинцев, оставшихся в Польше и Европе, наверняка не вернется в свою страну даже после окончания войны.

"Это в первую очередь те люди в Украине, которым уже физически некуда возвращаться. Очень часто бывает так, что у людей нет не только дома, но даже города, из которого они приехали. Если взять такие города, как Авдеевка или Бахмут, или многие другие, и посмотреть на карту сегодня, то там просто черная, выжженная земля".

С другой стороны, некоторые беженцы возвращаются уже сейчас, не дожидаясь прекращения огня или мирных переговоров, чтобы с сентября дети могли начать новый учебный год уже в Украине.

"Около 40 % беженцев, которые сейчас находятся за границей, планируют вернуться в Украину. Несмотря на то, что некоторые из них уже хорошо устроились, имеют друзей, они говорят о том, что у них нет чувства дома здесь и что они захотят вернуться в Украину при первой же возможности", - заключает Наталия Панченко.