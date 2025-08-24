Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

День независимости Украины. Горько-сладкий праздник для украинских беженцев

"Мы - поколение, которое умирает за то, чтобы Украина и дальше была независимой", - говорит Наталия Панченко. На фото - празднование Дня независимости Украины в Варшаве
"Мы - поколение, которое умирает за то, чтобы Украина и дальше была независимой", - говорит Наталия Панченко. На фото - празднование Дня независимости Украины в Варшаве Авторское право  Merkalo/Merkalo, Euromaidan Warszawa
Авторское право Merkalo/Merkalo, Euromaidan Warszawa
By Jan Bolanowski
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

По данным ООН, за пределами разрушенной войной страны проживает 5,6 миллиона украинцев. В эту группу входит около миллиона беженцев, которые нашли приют в Польше. Некоторые из них уже пустили корни через несколько лет, другие планируют вернуться на родину, как только это станет безопасно.

РЕКЛАМА

24 августа отмечается День независимости Украины. Праздник, который в последнее время имеет горько-сладкий привкус для украинцев, проживающих в Польше и других странах.

"Мы - поколение, которое умирает за то, чтобы Украина и дальше была независимой. Поэтому этот день особенно важен для нас. Этот день важен для тех, кто сражается в окопе, потому что он напоминает им, за что они сражаются - за то, чтобы Украина была независимой. Этот день важен для матерей, потерявших своих детей на этой войне, и для семей тех, кто находится в российском плену. Этот день мы привыкли отмечать в Украине большими праздниками, концертами, торжествами на центральных площадях, во всех городах. Но последние 12 лет мы больше не можем радоваться, потому что последние 12 лет мы вынуждены каждый день воевать с Россией за эту независимость", - рассказала Euronews Наталия Панченко, лидер варшавского Евромайдана и один из организаторов празднования Дня независимости Украины в Варшаве.

Миллионы украинских беженцев в Европе

По данным ООН, на 1 июля 2025 года за пределами Украины находилось 5,6 миллиона граждан. В то же время, по данным Международной организации по миграции, к 1 апреля этого года на родину уже вернулись 4,14 миллиона украинцев из тех, кто уехал в начале войны.

Национальный банк Украины, в свою очередь, в своем недавнем отчете прогнозирует замедление темпов возвращения украинцев в Украину. Вместо ожидаемых 500 000 украинцев, которые должны были вернуться в страну к 2027 году, теперь прогнозируется лишь 100 000. В то же время НБУ прогнозирует новую волну эмиграции - до 400 000 человек в 2026-2027 годах.

По словам Натальи Панченко, в настоящее время в Польше находится около 2,5-3 миллионов украинских граждан, из которых примерно миллион - военные беженцы после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Как отмечает украинская активистка, празднование Дня независимости - это также возможность для украинской общины поблагодарить всех, кто поддерживает их в Польше и Европе.

"Польша отличается от других стран тем, что когда началась война, действовали не только государство, институты и система. Прежде всего, это были обычные люди, которые присоединились, которые поехали на границу за беженцами, которые открыли свои дома, чтобы принять их, которые поддерживали женщин из Украины и помогали записывать детей в школы и детские сады. Польское общество в целом является для меня чем-то вроде феномена. Даже сейчас, когда некоторые люди уже устали помогать Украине или просто от того, что война длится так долго, несмотря на то, что экономические условия в Польше ухудшились, поэтому нужно заботиться о себе, - все равно есть огромное количество польских организаций и простых людей, которые собирают гуманитарную помощь, едут на фронт и поддерживают беженцев", - говорит Панченко.

В то же время активистка не скрывает, что во время последней избирательной кампании в Польше стало больше ненавистнических высказываний, в том числе антииммигрантских и антиукраинских лозунгов. Она признает, что в последнее время все чаще слышит от украинцев в Польше, что они чувствуют себя в меньшей безопасности и подумывают об отъезде. Но это не всегда возвращение в Украину, часто это дальнейшая эмиграция на Запад.

Возвращение украинцев на родину после войны. Многих ждет выжженная земля

Весной 2025 года аналитический центр Gremi Personal провел опрос среди граждан Украины, временно проживающих в Польше. Результаты показали, что 70 % респондентов потенциально рассматривают возможность возвращения в страну. Из них 17,9 % заявили, что вернутся немедленно, как только это станет безопасно, а 45,3 % сомневаются, но не исключают возвращения.

"Что касается прогнозов, то дальнейшая динамика миграции будет зависеть в первую очередь от развития событий в Украине: сценариев окончания войны, восстановления экономики, масштабов инвестиций и других факторов. Хотя демографическая ситуация в Украине действительно вызывает опасения, потенциал возвращения остается значительным, особенно в долгосрочной перспективе". - считает Олег Руденко из аналитического центра Gremi Personal.

По мнению Натальи Панченко, часть украинцев, оставшихся в Польше и Европе, наверняка не вернется в свою страну даже после окончания войны.

"Это в первую очередь те люди в Украине, которым уже физически некуда возвращаться. Очень часто бывает так, что у людей нет не только дома, но даже города, из которого они приехали. Если взять такие города, как Авдеевка или Бахмут, или многие другие, и посмотреть на карту сегодня, то там просто черная, выжженная земля".

С другой стороны, некоторые беженцы возвращаются уже сейчас, не дожидаясь прекращения огня или мирных переговоров, чтобы с сентября дети могли начать новый учебный год уже в Украине.

"Около 40 % беженцев, которые сейчас находятся за границей, планируют вернуться в Украину. Несмотря на то, что некоторые из них уже хорошо устроились, имеют друзей, они говорят о том, что у них нет чувства дома здесь и что они захотят вернуться в Украину при первой же возможности", - заключает Наталия Панченко.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

"Украина не отступит в борьбе за свою землю"

Польша-Украина: "мобилизация" для поддержки Киева и пограничный конфликт

Украина: из прифронтовых районов необходимо эвакуировать более миллиона человек