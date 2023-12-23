Польша-Украина: "мобилизация" для поддержки Киева и пограничный конфликт

By euronews

Первый зарубежный визит нового главы МИДа Польши - в Киев на встречу с Зеленским

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Польша на стороне Украины "в этой титанической борьбе", заверил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он посетил Киев в ходе своей первой зарубежной поездки. Глава польского МИДа призвал Запад мобилизовать свою экономику для борьбы с Россией.

Сикорский отметил, что все западные страны вместе взятые "в 20 раз мощнее" России в экономическом плане, в то время как Кремль "перевел свою экономику в режим войны".

"Мы не можем позволить России производить больше на основе гораздо меньшей экономики. Ведь войны выигрываются не тактическими сражениями, войны выигрываются производством, - заявил министр иностранных дел Польши. - Если Запад мобилизуется, я не сомневаюсь, кто победит, но он должен наконец начать мобилизацию".

Несмотря на теплую встречу и единство целей, у Киева и Варшавы остаются и проблемы, требующие немедленного решения. Так над отношениями двух стран нависла "тень", а именно - кризис на границе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию "неприемлемой и вредной".

Границу уже который месяц блокируют польские дальнобойщики, требующие от своих украинских коллег подчиняться общим для Евросоюза правилам. Они считают, что, пересекая границу в рамках отмены Брюсселем ограничений, украинские водители занимаются грузоперевозками внутри ЕС по заниженным ценам. Согласившись пропускать две недели назад срочные и военные грузы, 18 декабря поляки снова заблокировали пограничные КПП.

В то же время по отдельному поводу Киев объявил о сделке с польской стороной, которая включает "план" по деблокированию границы: официальный представитель Варшавы "поговорит" с протестующими и попытается их убедить.