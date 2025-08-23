Референдум о перезапуске АЭС на Тайване не набрал необходимого числа голосов

РЕКЛАМА

Референдум по вопросу о возобновлении работы последней атомной электростанции на Тайване не набрал в субботу необходимого для его признания действительным количества голосов.

Референдум был инициирован оппозиционной Тайваньской народной партией. Правящая Демократическая прогрессивная партия выступает за постепенный отказ от атомной энергетики.

По данным Центральной избирательной комиссии, около 4,3 миллиона человек проголосовали "за", что значительно превышает число проголосовавших "против" (1,5 миллиона).

Но для принятия этого предложения требовалась поддержка четверти всех зарегистрированных избирателей, то есть около 5 миллионов человек, а это означает, что завод на юге Тайваня пока не возобновит работу.

Сторонники перезапуска атомной электростанции на юге страны утверждают, в частности, что Тайвань импортирует почти все необходимые ему энергоносители, а китайская блокада может нанести ущерб экономике страны на срок до десяти дней. Кроме того, ведущая в мире чиповая промышленность страны быстро растет в связи с развитием искусственного интеллекта, а значит, спрос на электроэнергию постоянно повышается.

Однако другая сторона утверждает, что возобновлять работу станции, которая была закрыта всего три месяца назад, опасно, поскольку она расположена в сейсмоопасном районе и может удовлетворить лишь несколько процентов потребностей Тайваня в электроэнергии. Опасения по поводу безопасности сильно подчеркнуты катастрофой 2011 года на АЭС "Фукусима" в Японии.

Перед референдумом на Тайване было проведено шесть публичных дебатов, которые дали общественности возможность услышать аргументы за и против использования атомной энергии. Тогда опрос показал, что 60% избирателей поддерживают возобновление работы АЭС.

Президент Тайваня Лай Цзин-тэ заявил что, несмотря на провал референдума, он понимает "ожидания общества в отношении разнообразных вариантов энергоснабжения".

"Если в будущем технология станет более безопасной, количество ядерных отходов сократится, а общественное признание возрастет, мы не будем исключать возможность использования передовой ядерной энергии", - сказал он.