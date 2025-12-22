Россияне массово жалуются на сбои в работе WhatsApp

Жители России в понедельник сообщают о серьёзных сбоях в работе популярного сервиса WhatsApp.

По данным портала Сбой.рф, к вечеру 22 декабря зафиксировано почти 4 500 жалоб, больше половины - поступило из Москвы. Сервис мониторинга сбоев Downdetector указывает на довольно широкую географию - о проблемах с доступом к мессенджеру сигнализируют жители десятков регионов со всей страны.

Как пишет РБК, ссылаясь на источник на рынке телекоммуникаций, скорость обмена сообщениями в мессенджере упала на 70-80%. По сведениям издания, российские операторы связи к этому непричастны.

Комментируя эту информацию, представители Роскомнадзора (РКН) заявили журналистам, что ведомство действительно продолжает вводить ограничительные меры в отношении мессенджера, и пригрозили ему полной блокировкой, если тот будет игнорировать требования российского законодательства "для пресечения совершения преступлений на территории РФ".

В РКН уточнили, что WhatsApp "используется для организации и проведения терактов, вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против российских граждан".

Проблемы со звонками и отправкой сообщений в мессенджере, который принадлежит признанной экстремистской в России компании Meta, у пользователей появились ещё в августе.

Параллельно начала набирать обороты кампания в поддержку отечественного аналога - Max, которого российское правительство называет "национальным мессенджером". Роскомнадзор и сам подтверждает: блокирование работы WhatsApp проводится "поэтапно", чтобы дать время пользователям "перейти на другие сервисы".