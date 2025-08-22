Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего советника Трампа Джона Болтона

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выступает с речью в Тайбэе, 29 апреля 2023 года
Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выступает с речью в Тайбэе, 29 апреля 2023 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Экс-советник уже многие годы критикует политику Дональда Трампа

РЕКЛАМА

ФБР провело обыск в доме Джона Болтона, работавшего в первой администрации Дональда Трампа советником по национальной безопасности. Самого Болтона не задерживали, никаких обвинений ему не предъявили.

Ни минюст США, ни ФБР, ни адвокаты Болтона пока никак не прокомментировали случившееся; директор ФБР Кэш Пател, впрочем, написал в X: «Никто не стоит выше закона».

Американские СМИ не исключают, что обыск был санкционирован именно Пателом и связан с давней историей.

Дом Джона Болтона, 22 августа 2025 г.
Дом Джона Болтона, 22 августа 2025 г. AP Photo

Джон Болтон стал советником Трампа во время его первого срока, в апреле 2018-го, а уже в сентябре 2019-го Трамп отказался от его услуг. Болтон считался сторонником «жёсткой линии» в отношении таких стран, как Афганистан, Иран, Россия и Северная Корея, и его мнение часто не совпадало с линией президента.

В 2020 году Болтон выпустил мемуары, публикацию которых Трмап пытался запретить, ссылаясь на то, что его советник разгласил в книге секретные сведения. Было начато расследование, но уже при Байдене дело закрыли.

По возвращении в Белый дом в этом году Дональд Трамп, среди первых же шагов, лишил допуска более чем 40 бывших сотрудников спецслужб, включая Болтона, а своего бывшего советника к тому же лишил защиты Секретной службы — предоставленной ему при Байдене из-за угроз со стороны Ирана.

Советник по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео, президент Дональд Трамп в Белом доме, февраль 2019 г.
Советник по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео, президент Дональд Трамп в Белом доме, февраль 2019 г. AP Photo

СМИ также отмечают, что обыск у Болтона стал не первым случаем, когда правоохранительные органы интересуются противниками Трампа: в ипотечном мошенничестве обвиняют генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, которая в 2022-м сама подала иск о мошенничестве к Трампу и его старшим детям. Под следствием оказался и Джек Смит — юрист, надзиравший за расследованием уголовных обвинений против Трампа: о нападении на Капитолий и о вольном обращении с секретными документами.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Госдепартамент проверяет всех обладателей виз США на предмет нарушения закона

Мнение: Европа преклоняет колени перед Трампом

Военная помощь Украине: сможет ли Европа восполнить пробел в случае отказа США?