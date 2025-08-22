Агенты ФБР провели обыск в доме бывшего советника Трампа Джона Болтона

РЕКЛАМА

ФБР провело обыск в доме Джона Болтона, работавшего в первой администрации Дональда Трампа советником по национальной безопасности. Самого Болтона не задерживали, никаких обвинений ему не предъявили.

Ни минюст США, ни ФБР, ни адвокаты Болтона пока никак не прокомментировали случившееся; директор ФБР Кэш Пател, впрочем, написал в X: «Никто не стоит выше закона».

Американские СМИ не исключают, что обыск был санкционирован именно Пателом и связан с давней историей.

Дом Джона Болтона, 22 августа 2025 г. AP Photo

Джон Болтон стал советником Трампа во время его первого срока, в апреле 2018-го, а уже в сентябре 2019-го Трамп отказался от его услуг. Болтон считался сторонником «жёсткой линии» в отношении таких стран, как Афганистан, Иран, Россия и Северная Корея, и его мнение часто не совпадало с линией президента.

В 2020 году Болтон выпустил мемуары, публикацию которых Трмап пытался запретить, ссылаясь на то, что его советник разгласил в книге секретные сведения. Было начато расследование, но уже при Байдене дело закрыли.

По возвращении в Белый дом в этом году Дональд Трамп, среди первых же шагов, лишил допуска более чем 40 бывших сотрудников спецслужб, включая Болтона, а своего бывшего советника к тому же лишил защиты Секретной службы — предоставленной ему при Байдене из-за угроз со стороны Ирана.

Советник по нацбезопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео, президент Дональд Трамп в Белом доме, февраль 2019 г. AP Photo

СМИ также отмечают, что обыск у Болтона стал не первым случаем, когда правоохранительные органы интересуются противниками Трампа: в ипотечном мошенничестве обвиняют генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс, которая в 2022-м сама подала иск о мошенничестве к Трампу и его старшим детям. Под следствием оказался и Джек Смит — юрист, надзиравший за расследованием уголовных обвинений против Трампа: о нападении на Капитолий и о вольном обращении с секретными документами.