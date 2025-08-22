Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Южной Америке угроза цунами из-за землетрясения

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,8 км
Авторское право USGS
By Euronews
Опубликовано
Власти Чили призвали сограждан покинуть опасные прибрежные районы

Сильное землетрясение, магнитудой до 7,5, произошло в ночь на пятницу в проливе Дрейка, который отделяет Южную Америку от Антарктиды.

По данным геологической службы США, очаг залегал на глубине 10,8 км в 700 км от архипелага Огненная Земля и в 260 км от ближайшего антарктического острова Сент-Джордж.

Североамериканские учёные изначально сообщали о магнитуде 8,0, позже понизив свою оценку.

О жертвах и разрушениях не сообщалось, однако власти Чили объявили об опасности цунами, призвав сограждан покинуть прибрежные районы. В США предупреждают, что последствия от цунами в районе эпицентра могут быть «разрушительными».

