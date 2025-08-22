В Южной Америке угроза цунами из-за землетрясения

РЕКЛАМА

Сильное землетрясение, магнитудой до 7,5, произошло в ночь на пятницу в проливе Дрейка, который отделяет Южную Америку от Антарктиды.

По данным геологической службы США, очаг залегал на глубине 10,8 км в 700 км от архипелага Огненная Земля и в 260 км от ближайшего антарктического острова Сент-Джордж.

Североамериканские учёные изначально сообщали о магнитуде 8,0, позже понизив свою оценку.

О жертвах и разрушениях не сообщалось, однако власти Чили объявили об опасности цунами, призвав сограждан покинуть прибрежные районы. В США предупреждают, что последствия от цунами в районе эпицентра могут быть «разрушительными».