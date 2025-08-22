Ким Чен Ын вручил награды военнослужащим, вернувшимся из России

РЕКЛАМА

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в здании ЦК Партии в Пхеньяне приветствовал офицеров и солдат, вернувшихся из России. Там они принимали участие в боях в Курской области.

Глава КНДР вручил отличившимся ордена и медали, в том числе знаки отличия звания «Герой КНДР». Награды павших военнослужащих Ким Чен Ын прикрепил к их портретам.

«Участники зарубежных операций, благодаря упорной борьбе и благородному самопожертвованию, совершили великие подвиги, которые навсегда останутся в истории», — заявил Ким.

По оценкам Южной Кореи, с осени прошлого года КНДР направила в Россию около 15 000 военнослужащих, а также поставила большое количество военной техники, включая артиллерию и баллистические ракеты.

По данным южнокорейской разведки, в ближайшее время Ким также может направить в Курскую область тысячи военных строителей и сапёров.

Ким Чен Ын вручает государственные награды, 20 августа 2025 г. Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

На прошлой неделе Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили углубление двусторонних связей и войну с Украиной.

По сообщениям СМИ, Путин высоко оценил «храбрость, героизм и самоотверженность», проявленные северокорейскими бойцами, которые вместе с российскими войсками отражали вторжение украинских войск в Курскую область.

Звонок состоялся в преддверии встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что Путин также поделился с Кимом информацией о переговорах. В северокорейских же сообщениях встреча с Трампом не упоминалась.

После вторжения России в Украину Ким сделал Москву приоритетом своей внешней политики, поскольку стремится выйти из дипломатической изоляции и расширить отношения со странами, противостоящими Вашингтону.

Его правительство отвергло призывы Вашингтона и Сеула возобновить разрядку. Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён с момента вступления в должность в июне стремился к возобновлению диалога, например, прекратил трансграничные пропагандистские передачи, которые раздражают Пхеньян.

Но влиятельная сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон на этой неделе вновь высмеяла усилия Южной Кореи по улучшению отношений, заявив, что её страна никогда не будет считать Сеул дипломатическим партнёром.

С углублением связей с Россией Северная Корея также стала более активно участвовать в международных делах за пределами Корейского полуострова, делая заявления по конфликтам на Ближнем Востоке и вопросам, связанным с Тайваньским проливом.