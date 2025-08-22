Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Украина: из прифронтовых районов необходимо эвакуировать более миллиона человек

Последствия атаки российского беспилотника в городе Дружковка Донецкой области.
Последствия атаки российского беспилотника в городе Дружковка Донецкой области. Авторское право  Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade
Авторское право Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade
By Jerry Fisayo-Bambi и EBU
Опубликовано
Более миллиона человек в Украине нуждаются в эвакуации на фоне интенсивных российских обстрелов и наземного наступления в Донецкой и Днепропетровской областях на востоке Украины.

Власти Украины в пятницу заявили, что почти 1 100 000 человек нуждаются в эвакуации из прифронтовых регионов на востоке Украины, примерно 84 000 из них - дети.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябыкина, более 600 тысяч человек уже эвакуированы из Донецкой и Днепропетровской областей.

Однако еще больше мирных жителей все еще подвергаются здесь опасности в условиях интенсивных российских обстрелов и наземного наступления.

Многие, спасаясь от постоянных атак, берут с собой только самое необходимое и уезжают. Жительница села Новогришино Донецкой области Наталья рассказала, что во время эвакуации ей удалось взять только собак и две сумки с вещами.

Ольга и Елена из Доброполья увезли попугаев и некоторые домашние вещи.

"Оставаться в Доброполье уже слишком страшно", - рассказывает мать Елены, Татьяна.

По данным местных властей, в Донецкой области в эвакуации нуждаются примерно 16 000 маломобильных граждан.

75-летняя Любовь из Авдеевки, которая последние полгода жила в Мирнограде, была эвакуирована совсем без вещей. Она была ранена во время обстрела.

"У меня плохо работает рука, - говорит женщина. - Мне нужна операция. Я хочу вернуться домой, в Авдеевку. В 2015 году я похоронила там своего сына. Прилетел осколок. Он спал, только что вернулся с работы, и все. Его могила там. А мне 75 лет. Все мои документы сгорели", - говорит она.

Благотворительные организации предоставляют временное убежище

Эвакуированные находятся в транзитном центре в Павлограде. Волонтеры помогают им восстановить документы и найти жилье в более безопасных районах.

"Люди прибывают дезориентированные и напуганные. Некоторые потеряли все, - рассказывает Иван Саверский, сотрудник благотворительного фонда "Восток SOS".

По его словам, сейчас в центре устанавливается новая большая палатка, чтобы разместить новоприбывающих. Волонтеры готовятся к тому, что к осени поток нуждающихся в крыше над головой может увеличиться.

Продавцы рынка покидают территорию после атаки РФ беспилотниками в Дружковке, Донецкая область Украины
Продавцы рынка покидают территорию после атаки РФ беспилотниками в Дружковке, Донецкая область Украины Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

"Человек может находиться здесь около пяти дней. Здесь оказывается финансовая и юридическая помощь и, конечно, психологическая поддержка", - говорит Саверский.

"У нас есть продуктовые наборы, от партнерских организаций. Люди могут получить их здесь. Тут имеется кухня, можно принять душ, позавтракать, остаться в безопасном месте", - добавил он.

Донецкая область Украины стала эпицентром десятилетних усилий российских войск установить над ней полный контроль.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия хочет заполучить оставшиеся 9 000 квадратных километров области, которые в настоящее время находятся под контролем Киева.

По словам Зеленского, отказ от Донбасса - путь к третьей войне, так как он может стать плацдармом для нового наступления РФ.

