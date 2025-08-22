Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Президент России Владимир Путин, должно быть, увидел в понедельник в Вашингтоне нечто глубоко неприятное: европейское единство и силу, а не попреки и смущение президента Украины Владимира Зеленского.

У Путина были все основания полагать, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, состоявшаяся в последнюю минуту, будет такой же спорной, как и в феврале. У Зеленского и европейских лидеров было мало времени, чтобы подготовить свою реакцию на саммит на Аляске, а Трамп стремился продемонстрировать быстрый прогресс в мирных переговорах.

Но вместо того чтобы наблюдать за тем, как Зеленский противостоит Трампу в одиночку, Россия увидела, как украинский президент прибыл в Белый дом в компании семи европейских лидеров, представляющих северные, южные, большие и малые страны, а также НАТО и ЕС.

Послание Европы в Вашингтоне было четким: европейцы едины в своих требованиях прекращения огня, гарантий безопасности и поддержки Украины. Приехав в Вашингтон в таком количестве, они показали, что Украина находится не просто на периферии Европы, а в самом центре европейского окружения.

А в Белом доме их целью было втянуть в этот круг и Трампа. Наблюдая за ходом беседы, Путин, должно быть, понимал, что он, а не Зеленский, оказался не в своей тарелке.

Единый фронт

Европейские лидеры хорошо скоординированы и теперь, спустя семь месяцев работы второй администрации Трампа, хорошо натренированы в представлении единого фронта для разрядки потенциального кризиса, связанного с управлением Трампом глобальными делами. Их настойчивое наступление на президента США позволило им добиться внимания и лести Трампа.

Трамп свободно рассыпал комплименты канцлеру Фридрихц Мерцу по поводу его загара, президенту Финляндии Александру Стуббу - по поводу его молодости, а премьер-министру Италии Джордже Мелони - по поводу ее стойкого лидерства. Он даже тепло отозвался о председателе Еврокомиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен. Несмотря на глубокий скептицизм по отношению к ЕС в прошлом, он сказал, что для него "большая честь" видеть ее за столом переговоров, и восхитился тем, что она "более влиятельна", чем другие присутствующие лидеры.

Эта теплота была не просто спектаклем, она оказала влияние на политику.

Решимость и единство европейских лидеров потушили самый страшный пожар, который мог возникнуть в результате двусторонней встречи Зеленского и Трампа. Трамп не стал публично требовать от Украины капитуляции и уступки территориальным требованиям Путина. Украина не считалась препятствием на пути к миру.

Кроме того, европейцы настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты внесли серьезный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины. На встрече в понедельник и после нее Трамп выразил готовность к сотрудничеству США в области гарантий безопасности. Да, с оговорками, что никаких "сапог на земле" и, возможно, с гораздо меньшей поддержкой, чем хотелось бы европейцам, но несколько недель назад, учитывая настойчивые заявления Трампа о том, что это "не его" война, любая помощь США для коалиции желающих была исключена.

Теперь госсекретарь США Марко Рубио готовит проект гарантий безопасности для Украины и координирует свои действия с европейскими коллегами.

Смущает некоторых

Некоторые европейские граждане недовольны стилем общения своих лидеров с Трампом, считая, что им неловко наблюдать за тем, как их лидеры заискивают перед ним. И все же такой подход позволил избежать катастрофы. В июне Трамп поддержал Пятую статью на саммите НАТО в Гааге. На этой неделе Трамп не заставил Зеленского подчиниться требованиям Путина. А европейские лидеры поддерживают президента США в вопросах европейской безопасности.

И все же этого недостаточно. Европейские лидеры не должны тратить следующие три с половиной года только на тушение пожаров.

Вместо этого им нужно использовать свою ауру единства, чтобы стать более способными участниками оборонного процесса в более сжатые сроки, чем они были готовы сделать. Дипломатическое единство в Вашингтоне - это одна из форм силы, которую признает Путин, но наличие рабочей силы и военного потенциала для создания коалиции желающих гораздо важнее.

Даже если Соединенные Штаты предоставят гарантии безопасности для Украины, а это далеко не факт, европейцам придется предоставить подавляющее большинство живой силы и огневой мощи для любых сил безопасности, обеспечивающих поддержку Украины.

Склонность администрации Трампа к сокращению военного присутствия США в Европе остается неизменной, а личное желание Трампа снизить риск для военнослужащих ограничит участие США в силах безопасности.

Европейцам, которые в ближневосточных войнах этого века привыкли играть роль младшего партнера, придется научиться менять сценарий.

В долгосрочной перспективе такая европейская обороноспособность будет необходима всему континенту, а не только Украине. Возможно, европейцам удастся удержать президента Трампа на своей орбите благодаря личным связям и умной дипломатии, но другие, более молодые члены Республиканской партии гораздо менее склонны помогать Европе противостоять России.

Европейцам будет легче удержать Соединенные Штаты в Европе, если вклад США будет ограничен по замыслу. Опробование этого подхода в Украине станет хорошим пилотным проектом для того, что должно произойти на всем континенте раньше, чем хотелось бы европейцам.

Кристин Берзина - старший научный сотрудник отдела обороны США и трансатлантической безопасности Германского фонда Маршалла США.