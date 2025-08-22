Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Euroviews. Европейская дипломатия в Вашингтоне должна сопровождаться укреплением внутренней оборонной готовности

Начало многосторонних переговоров по Украине в Вашингтоне, 18 августа 2025 года
Начало многосторонних переговоров по Украине в Вашингтоне, 18 августа 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Kristine Berzina, Senior Fellow at the German Marshall Fund of the United States
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Мнения, выраженные в материалах, опубликованных в разделе Views, отражают исключительно точку зрения автора.

Кристин Берзина, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла США, считает, что в Вашингтоне послание Европы было однозначным: европейцы едины в своих требованиях прекращения огня, гарантий безопасности и поддержки Украины.

РЕКЛАМА

Президент России Владимир Путин, должно быть, увидел в понедельник в Вашингтоне нечто глубоко неприятное: европейское единство и силу, а не попреки и смущение президента Украины Владимира Зеленского.

У Путина были все основания полагать, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, состоявшаяся в последнюю минуту, будет такой же спорной, как и в феврале. У Зеленского и европейских лидеров было мало времени, чтобы подготовить свою реакцию на саммит на Аляске, а Трамп стремился продемонстрировать быстрый прогресс в мирных переговорах.

Но вместо того чтобы наблюдать за тем, как Зеленский противостоит Трампу в одиночку, Россия увидела, как украинский президент прибыл в Белый дом в компании семи европейских лидеров, представляющих северные, южные, большие и малые страны, а также НАТО и ЕС.

Встреча европейских лидеров с Трампом в Белом доме, 18 августа 2025 года
Встреча европейских лидеров с Трампом в Белом доме, 18 августа 2025 года AP Photo

Послание Европы в Вашингтоне было четким: европейцы едины в своих требованиях прекращения огня, гарантий безопасности и поддержки Украины. Приехав в Вашингтон в таком количестве, они показали, что Украина находится не просто на периферии Европы, а в самом центре европейского окружения.

А в Белом доме их целью было втянуть в этот круг и Трампа. Наблюдая за ходом беседы, Путин, должно быть, понимал, что он, а не Зеленский, оказался не в своей тарелке.

Единый фронт

Европейские лидеры хорошо скоординированы и теперь, спустя семь месяцев работы второй администрации Трампа, хорошо натренированы в представлении единого фронта для разрядки потенциального кризиса, связанного с управлением Трампом глобальными делами. Их настойчивое наступление на президента США позволило им добиться внимания и лести Трампа.

Трамп свободно рассыпал комплименты канцлеру Фридрихц Мерцу по поводу его загара, президенту Финляндии Александру Стуббу - по поводу его молодости, а премьер-министру Италии Джордже Мелони - по поводу ее стойкого лидерства. Он даже тепло отозвался о председателе Еврокомиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен. Несмотря на глубокий скептицизм по отношению к ЕС в прошлом, он сказал, что для него "большая честь" видеть ее за столом переговоров, и восхитился тем, что она "более влиятельна", чем другие присутствующие лидеры.

Эта теплота была не просто спектаклем, она оказала влияние на политику.

Soldiers aged 18 to 24 practice military skills on a training ground near Kharkiv, 19 August, 2025
Soldiers aged 18 to 24 practice military skills on a training ground near Kharkiv, 19 August, 2025 AP Photo

Решимость и единство европейских лидеров потушили самый страшный пожар, который мог возникнуть в результате двусторонней встречи Зеленского и Трампа. Трамп не стал публично требовать от Украины капитуляции и уступки территориальным требованиям Путина. Украина не считалась препятствием на пути к миру.

Кроме того, европейцы настаивали на том, чтобы Соединенные Штаты внесли серьезный вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины. На встрече в понедельник и после нее Трамп выразил готовность к сотрудничеству США в области гарантий безопасности. Да, с оговорками, что никаких "сапог на земле" и, возможно, с гораздо меньшей поддержкой, чем хотелось бы европейцам, но несколько недель назад, учитывая настойчивые заявления Трампа о том, что это "не его" война, любая помощь США для коалиции желающих была исключена.

Теперь госсекретарь США Марко Рубио готовит проект гарантий безопасности для Украины и координирует свои действия с европейскими коллегами.

Смущает некоторых

Некоторые европейские граждане недовольны стилем общения своих лидеров с Трампом, считая, что им неловко наблюдать за тем, как их лидеры заискивают перед ним. И все же такой подход позволил избежать катастрофы. В июне Трамп поддержал Пятую статью на саммите НАТО в Гааге. На этой неделе Трамп не заставил Зеленского подчиниться требованиям Путина. А европейские лидеры поддерживают президента США в вопросах европейской безопасности.

И все же этого недостаточно. Европейские лидеры не должны тратить следующие три с половиной года только на тушение пожаров.

Многосторонняя встреча по Украине в Белом доме, 18 августа 2025 года
Многосторонняя встреча по Украине в Белом доме, 18 августа 2025 года AP Photo

Вместо этого им нужно использовать свою ауру единства, чтобы стать более способными участниками оборонного процесса в более сжатые сроки, чем они были готовы сделать. Дипломатическое единство в Вашингтоне - это одна из форм силы, которую признает Путин, но наличие рабочей силы и военного потенциала для создания коалиции желающих гораздо важнее.

Даже если Соединенные Штаты предоставят гарантии безопасности для Украины, а это далеко не факт, европейцам придется предоставить подавляющее большинство живой силы и огневой мощи для любых сил безопасности, обеспечивающих поддержку Украины.

Склонность администрации Трампа к сокращению военного присутствия США в Европе остается неизменной, а личное желание Трампа снизить риск для военнослужащих ограничит участие США в силах безопасности.

Европейцам, которые в ближневосточных войнах этого века привыкли играть роль младшего партнера, придется научиться менять сценарий.

В долгосрочной перспективе такая европейская обороноспособность будет необходима всему континенту, а не только Украине. Возможно, европейцам удастся удержать президента Трампа на своей орбите благодаря личным связям и умной дипломатии, но другие, более молодые члены Республиканской партии гораздо менее склонны помогать Европе противостоять России.

Европейцам будет легче удержать Соединенные Штаты в Европе, если вклад США будет ограничен по замыслу. Опробование этого подхода в Украине станет хорошим пилотным проектом для того, что должно произойти на всем континенте раньше, чем хотелось бы европейцам.

Кристин Берзина - старший научный сотрудник отдела обороны США и трансатлантической безопасности Германского фонда Маршалла США.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Мнение: Европа преклоняет колени перед Трампом

Военная помощь Украине: сможет ли Европа восполнить пробел в случае отказа США?

В Италии задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»