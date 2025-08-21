Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Запад Украины под ударами РФ: во Львове известно об одном погибшем, 15 человек ранены в Мукачево

Последствия российского удара по Львову 21 августа 2025 года.
Последствия российского удара по Львову 21 августа 2025 года. Авторское право  фото ГСЧС Украины
Авторское право фото ГСЧС Украины
By Euronews
Опубликовано
Украина подверглась очередной массированной ночной атаке со стороны РФ. После атаки дронов ВСУ в Ростовской области горит НПЗ, поставляющий топливо российской армии.

В ходе очередной ночной массированной российской атаки по Украине погибли и пострадали мирные жители. По всей стране звучал сигнал воздушной тревоги.

В результате комбинированного удара дронами и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, трое получили ранения. Один из пострадавших находится я тяжелом состоянии. Взрывной волной повреждены десятки жилых домов.

В городе Мукачево Закарпатской области 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщается о российском ударе по промышленному предприятию. Сообщается о разрушенных складских помещениях, возник пожар.

В результате российской атаки по Запорожью были повреждены объекты промышленной инфраструктуры и жилые дома.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские силы задействовали для атак против Украины 614 средств воздушного нападения: ракеты и 574 беспилотников.

Еще один нефтеперерабатывающий завод в России стал целью дронов ВСУ

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области возник пожар. Это уже не первый удар по Новошахтинскому НПЗ. В украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД)отмечают, что это завод поставляет российской армии дизельное топливо и авиакеросин.

Губернатор Воронежской области сообщил, что "в результате падения БПЛА" был поврежден объект энергетики, что привело к отключения электричества в нескольких селах, были задержаны пассажирские поезда.

Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников.

