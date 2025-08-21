Запад Украины под ударами РФ: во Львове известно об одном погибшем, 15 человек ранены в Мукачево

РЕКЛАМА

В ходе очередной ночной массированной российской атаки по Украине погибли и пострадали мирные жители. По всей стране звучал сигнал воздушной тревоги.

В результате комбинированного удара дронами и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб, трое получили ранения. Один из пострадавших находится я тяжелом состоянии. Взрывной волной повреждены десятки жилых домов.

В городе Мукачево Закарпатской области 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Сообщается о российском ударе по промышленному предприятию. Сообщается о разрушенных складских помещениях, возник пожар.

В результате российской атаки по Запорожью были повреждены объекты промышленной инфраструктуры и жилые дома.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские силы задействовали для атак против Украины 614 средств воздушного нападения: ракеты и 574 беспилотников.

Еще один нефтеперерабатывающий завод в России стал целью дронов ВСУ

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области возник пожар. Это уже не первый удар по Новошахтинскому НПЗ. В украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД)отмечают, что это завод поставляет российской армии дизельное топливо и авиакеросин.

Губернатор Воронежской области сообщил, что "в результате падения БПЛА" был поврежден объект энергетики, что привело к отключения электричества в нескольких селах, были задержаны пассажирские поезда.

Минобороны РФ утверждает, что силы ПВО за ночь сбили 49 украинских беспилотников.