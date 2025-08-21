Израиль утвердил вызывающий критику проект строительства поселений на Западном берегу

РЕКЛАМА

Вызывающий споры проект строительства поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан получил окончательное разрешение на реализацию.

Подкомиссия по вопросам поселенчества при гражданской администрации в Иудее и Самарии утвердила план строительства в квартале E-1. СМИ Израиля сообщают, что запланировано строительстве 3400 единиц жилья в районе между Маале-Адумим и Иерусалимом.

Министр финансов и министр в министерстве обороны Бецалель Смотрич заявил, что "идея палестинского государства стирается - не декларациями, а действиями".

"Каждое поселение, каждый квартал, каждая единица жилья - это еще один гвоздь в крышку гроба этой опасной идеи", - заявил он.

Строительство поселений в районе E1, открытом участке земли к востоку от Иерусалима, рассматривалось более двух десятилетий, но было заморожено под давлением США при предыдущих администрациях.

С точки зрения ООН и международного права территория Западного берега реки Иордан находится под незаконной оккупацией. В прошлом году Международный суд ООН в своем знаковом решении постановил, что Израиль должен как можно скорее прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме и прекратить оккупацию этих районов, а также сектора Газа.

Ультраправый министр Смотрич, бывший лидер поселенцев, воспринял это решение как упрек западным странам, которые в последние недели объявили о своих планах признать палестинское государство.

Несколько стран, включая Великобританию и Нидерланды, в последние недели приняли решение о введении санкций против Смотрича, а также министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, обвинив их в подстрекательстве поселенцев к насилию против палестинцев и призывы к этнической чистке Газы.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми осудил одобрение проекта E1, назвав его "вопиющим нарушением международного права".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер также осудил этот шаг во время пресс-конференции в среду. "Позиция федерального правительства ясна: мы решительно отвергаем это одобрение. Строительство поселений нарушает международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

Палестинцы осматривают руины дома, снесенного израильской армией в деревне Бейт-Сира на Западном берегу, недалеко от Рамаллаха, во вторник, 19 августа 2025 года. AP Photo/Mahmoud Illean

Расположение E1 имеет большое значение, поскольку это одна из последних географических связей между крупными городами Западного берега - Рамаллахом (на севере) и Вифлеемом (на юге).

Эти два города разделяют 22 километра, но палестинцам, путешествующим между ними, приходится ехать в объезд и проходить через многочисленные израильские контрольно-пропускные пункты, тратя на дорогу несколько часов. У сторонников идеи палестинского государства была надежда, что в будущем этот регион будет служить прямым сообщением между городами.

В последнее время в этих районах наблюдается эскалация. Сообщается об участившихся нападениях поселенцев на палестинцев.

В четверг утром на ферме Малахей а-Шалом были обстреляны израильские пастухи, один из них ранен. По их словам, огонь открыл палестинский араб в маске. 20-летний мужчина пострадал, когда попытался остановить стрелявшего. Силы ЦАХАЛ проводят операцию по задержанию злоумышленника, окружив этот район.

Израильские военные заявили о начале наступления на город Газа

Израильские военные объявили о начале первого этапа запланированного военного наступления с целью захвата города Газа в секторе Газа.

Бригадный генерал Эффи Дефрин, военный пресс-секретарь Израиля, заявил в среду, что "силы ЦАХАЛ удерживают окраины города Газа".

Израиль призывает 60 000 резервистов, усиливая боевые действия в Газе, в то время как участники переговоров пытаются добиться прекращения огня, чтобы положить конец войне, которая уже приближается к двухлетней отметке после кровавого нападения боевиков ХАМАС на мирных жителей и посетителей музыкального фестиваля Nova.

Посол США в Израиле Майк Хакаби обвинил в недавнем срыве переговоров о прекращении огня в Газе решение некоторых европейских лидеров признать палестинскую государственность.

Хакаби, который сам является давним противником палестинской государственности, сказал в интервью Associated Press, что "шум, поднятый европейскими лидерами в последнее время... имеет тот контрпродуктивный эффект, которого они, вероятно, думают, что хотят".

В стране с населением менее 10 миллионов человек призыв резервистов станет самым крупным за последние месяцы и имеет экономический и политический вес.

Призыв проходит через несколько дней после того, как сотни тысяч израильтян вышли на митинг за прекращение огня, а правозащитные группы предупреждают, что расширение наступления может углубить кризис в секторе Газа, где большинство из примерно 2 миллионов жителей были перемещены, многие районы превратились в руины, а в ООН заявляют, что населению грозит голод.