В США осуждён гражданин Китая за контрабанду оружия в Северную Корею

РЕКЛАМА

Гражданин Китая, проживающий в Калифорнии, был приговорен к восьми годам тюремного заключения за доставку огнестрельного оружия и боеприпасов в Северную Корею.

По данным американской прокуратуры, северокорейские чиновники заплатили Вэню Шэньхуа около 2 миллионов долларов (1,7 млн евро) за перевозку двух контейнеров с оружием из Лонг-Бич в Калифорнии в Северную Корею через Гонконг в 2023 году.

В июне 42-летний Вэнь признал себя виновным в сговоре с целью нарушения американского Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и действиях в качестве незаконного агента иностранного правительства. Приговор Вэню был вынесен в понедельник.

Вэнь прибыл в США из Китая по студенческой визе в 2012 году и оставался в стране нелегально после того, как срок ее действия истек в декабре 2023 года, сообщает прокуратура.

Он рассказал следователям, что перед въездом в США встречался с северокорейскими чиновниками в посольстве в Китае, где они поручили ему закупить товары для Пхеньяна.

Вэнь полагал, что оружие будет использовано для внезапного нападения на Южную Корею.

В 2022 году северокорейские чиновники связались с Вэнем через онлайн-приложение для обмена сообщениями, сообщили в прокуратуре.

Чтобы осуществить операцию, Вэнь в 2023 году приобрел предприятие под названием Super Armory, федеральную лицензию на огнестрельное оружие, и зарегистрировал его на имя своего делового партнера в Техасе.

Он поручал другим людям приобретать огнестрельное оружие, а затем переправлял его в Калифорнию, выдавая его за бытовую технику или запчасти для фотоаппаратов. Следователи не сообщили, организовывал ли Вэнь какие-либо поставки в течение первых 10 лет своего пребывания в США.

В сентябре ФБР конфисковало 50 000 патронов, которые хранились в фургоне, припаркованном у дома Вэня в пригороде Лос-Анджелеса.

Какие именно виды оружия были незаконно экспортированы из США не уточняется.

Резолюции ООН запрещают Северной Корее торговать оружием. Вашингтон также ввел собственные санкции против Пхеньяна в связи с его деятельностью в сфере ядерного оружия и развитием ракетной программы.

Пхеньян недоволен действиями Сеула

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын продемонстрировал намерение развернуть боевое ядерное оружие вдоль границы с Южной Кореей, союзником США, поставив недавно ракетные пусковые установки с ядерным зарядом в передовые военные части.

На этой неделе между Сеулом и Пхеньяном вновь возникла напряженность, когда Южная Корея и США начали ежегодные крупномасштабные совместные военные учения.

Ким осудил учения и пообещал быстро расширить ядерный арсенал страны, сообщили во вторник государственные СМИ.

Северная Корея отвергла призывы нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна возобновить дипломатические отношения, которые испортились в последние годы из-за ускорения развития Пхеньяном программы вооружений и укрепления связей с РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

АРХИВ. Ким Чен Ын на артиллерийских учениях, 8 мая 2025 года. Korea News Service via AP

Ким Ё Чжон, влиятельная сестра лидера Северной Кореи, в среду в очередной раз высмеяла усилия Южной Кореи по улучшению отношений и заявила, что Пхеньян никогда не примет Сеул в качестве дипломатического партнера, сообщают государственные СМИ.

Ким, как сообщается, заявила сотрудникам министерства иностранных дел, что примирения с Южной Кореей никогда не произойдет, и призвала министерство принять "надлежащие контрмеры" против Сеула, который она назвала "самым враждебным государством" и "верным псом" Вашингтона.

В ответ на комментарии Ким Ё Чжон министерство объединения Южной Кореи, которое занимается межкорейскими делами, заявило, что правительство Ли будет продолжать предпринимать "активные шаги во имя мира", и призвало к взаимному уважению между странами.