Северокорейский эсминец спущен на воду со второй попытки

Разведчики США и Южной Кореи сомневаются в том, что корабль боеспособен
В Северной Крее со второй попытки спущен на воду эсминец «Кан Гон» — на этот раз успешно. По сообщениям ЦТАК, глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на борт корабля и заявил экипажу, что «ничто не может помешать усилиям страны по укреплению своей военно-морской мощи».
Первая попытка спустить эсминец на воду, 21 мая, закончилась аварией — корабль опрокинулся и затонул. Были арестованы по меньшей мере четыре человека: трое сотрудников верфи и зам.главы партийной комиссии по ВПК. Сообщается, что все они признаны виновными.
Корабль удалось восстановить за три недели (Ким Чен Ын поручил сделать это до конца месяца — к началу партийного съезда). Однако его пришлось перевести из Чхонджина в сухой док порта Раджин — ближе к российской границе, что заставило некоторых аналитиков предположить, что Москва могла оказать помощь в ремонте.
При этом специалисты из Южной Кореи и США не исключают, что дело ограничилось косметическим ремонтом к официальной церемонии, а полностью восстановить боеспособность корабля ещё предстоит.