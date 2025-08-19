Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Финский депутат Эмели Пелтонен покончил с собой в здании парламента

Эмели Пелтонен
Эмели Пелтонен
Авторское право Eemeli Peltonen/Facebook
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Парламент Финляндии находится на летних каникулах, но премьер-министр страны приостановил все политические переговоры в связи с самоубийством молодого депутата

Финский депутат Эмели Пелтонен во вторник был найден мертвым в здании парламента в Хельсинки. Местные власти полагают, что он покончил с собой.

Смерть 30-летнего депутата от Социал-демократической партии вызвала потрясение в политической сфере страны, политики всего политического спектра выразили соболехнования.

"Он был очень любимым членом нашего сообщества, и нам будет его очень не хватать. Молодая жизнь оборвалась слишком рано", - говорится в заявлении председателя парламентской фракции социал-демократов Тютти Туппурайнена.

В настоящее время парламент Финляндии находится на летних каникулах, но во вторник премьер-министр Петтери Орпо приостановил все политические работы в знак уважения. Орпо также почтил память Пелтонена минутой молчания, сообщила государственная телекомпания YLE.

Спикер парламента Юсси Халла-ахо в своем сообщении на сайте X отметил, что Пелтонен был "любимым коллегой, которого уважали во всех партиях".

Полицию вызвали в здание парламента утром, а через несколько часов смерть Пелтонена была подтверждена в официальном заявлении.

Политическая карьера Пелтонена началась рано - он стал депутатом городского совета Ярвенпяа, когда ему было всего 18 лет.

Но в последние недели он был вне поля зрения политиков, а в июне заявил, что "проблема с почками" и последующая инфекция помешали ему работать.

"Я уже выписан из больницы, но из-за сложившейся ситуации нахожусь на летнем больничном и сейчас полностью сосредоточен на восстановлении после болезни", - написал он в социальной сети.

