Финляндия укрепляет военный резерв

Министерство обороны Финляндии рассчитывает, что численность военного резерва в ближайшие пять лет превысит миллион человек. 22 декабря президент страны Александр Стубб утвердил закон о повышении предельного возраста резервистов до 65 лет.

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон о повышении предельного возраста для резервистов до 65 лет.

Изменения в законодательство вступят в силу с 1 января 2026 года.

"Поправка продлевает срок пребывания в резерве на 15 лет для рядовых и на пять лет для офицеров и младших офицеров", - говорится в сообщении на сайте финского Министерства обороны.

Согласно закону, военнообязанные будут состоять в резерве независимо от воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет.

"Благодаря этой реформе численность резерва увеличится на 125 тысяч человек в течение пятилетнего переходного периода. К 2031 году общий размер резерва Финляндии составит примерно миллион человек", – отметил финский министр обороны Антти Хяккянен.

Необходимость внесения изменений в правительстве объяснили "изменившейся обстановкой в сфере безопасности".

"Укрепление резерва повышает обороноспособность Финляндии", – подчеркнул Хяккянен.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Финляндия отказалась от нейтралитета и подала заявку на вступление в Организацию Северо-атлантического договора.

Страна официально стала членом НАТО в апреле 2023 года.

В ноябре того же года решением финского правительства была закрыта сухопутная граница между Финляндией и Россией. Причиной стала так называемая направляемая миграция, когда граждане третьих стран пытались попасть из РФ в Финляндию, чтобы запросить убежище. По мнению финских властей, это была гибридная операция со стороны России.

Помимо этого правительство страны приняло решение о возведении заграждения на границе с РФ на участке протяженностью приблизительно 200 километров. Завершение строительства планируется в 2026 году.

