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Финляндия уберет свастику с флагов своих ВВС, чтобы избежать "неловких ситуаций" с союзниками

Флаги финских ВВС видны во время парада в Юваскюля, Финляндия, ноябрь 2024 г.
Флаги финских ВВС видны во время парада в Юваскюля, Финляндия, ноябрь 2024 г. Авторское право  Tommi Anttonen/Lehtikuva
Авторское право Tommi Anttonen/Lehtikuva
By Malek Fouda
Опубликовано
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Cвастика изображалась на флагах различных подразделений ВВС Финляндии с 1918 года. По словам официальных лиц, она никак не связана с нацистской Германией.

Военно-воздушные силы Финляндии, которая теперь входит в НАТО, готовятся отказаться от свастики, которая до сих пор красуется на нескольких флагах подразделений, в основном для того, чтобы избежать неловкости в отношениях с западными союзниками.

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История использования финскими ВВС свастики, которая с XX века в основном ассоциируется с нацистами и группами ненависти, сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Это древний символ, и финские ВВС начали использовать его за много лет до возникновения нацистской Германии. Изменения происходили в течение многих лет. Несколько лет назад эмблема со свастикой была тихо убрана с эмблемы командования ВВС.

Но свастика осталась на некоторых флагах финских ВВС, вызывая недоумение у союзников по НАТО, туристов и других иностранцев, которые замечают ее на военных мероприятиях.

Флаг ВВС Финляндии во время парада на острове Сантахамина в Хельсинки, Финляндия, 31 июля 2019 года.
Флаг ВВС Финляндии во время парада на острове Сантахамина в Хельсинки, Финляндия, 31 июля 2019 года. Martti Kainulainen/Lehtikuva

"Мы могли бы и дальше использовать этот флаг, но иногда могут возникать неловкие ситуации с иностранными гостями. Наверное, разумнее жить в ногу со временем", - сказал Томи Бём, новый глава военно-воздушных сил Карелии, выступая перед государственной телекомпанией.

Силы обороны в электронном письме, направленном в пятницу в Ассошиэйтед Пресс, сообщили, что план обновления флагов военно-воздушных сил был запущен в 2023 году, когда Финляндия вступила в НАТО, но заявили, что он не связан с вступлением в альянс.

Цель, по его словам, заключалась в том, чтобы "обновить символику и эмблемы флагов, чтобы лучше отразить нынешнюю идентичность ВВС".

Ежедневная газета Helsingin Sanomat сообщает, что причиной отказа от спорной эмблемы стало восприятие свастики как "позорного символа в международном контексте".

ВВС и финская общественность в целом годами настаивали на том, что свастика, используемая в финских ВВС, "не имеет ничего общего с нацистской свастикой", - сказал Тейво Тейванен, профессор мировой политики в Университете Хельсинки, который в этом месяце выпустил книгу, название которой с финского переводится как "История свастики".

Но теперь, после интеграции Финляндии в НАТО, политики решили, что "необходимо более тесно интегрироваться с вооруженными силами таких стран, как Германия, Нидерланды и Франция - стран, где свастика является явно негативным символом", - добавил он.

ВВС Финляндии приняли эмблему со свастикой в 1918 году, вскоре после того, как страна обрела независимость после более чем столетнего правления императорской России.

Вскоре после этого финские ВВС приняли синюю свастику на белом фоне в качестве национальной эмблемы на всех своих самолетах с 1918 по 1945 год. После войны это изображение еще несколько десятилетий оставалось на флагах и знаках отличия некоторых подразделений ВВС, а также на знаках отличия Военно-воздушной академии.

Финские ВВС подчеркивают, что использование символа никак не связано с нацистской Германией, хотя во время Второй мировой войны Финляндия неохотно вступила в союз с Третьим рейхом.

Дополнительные источники • AP

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