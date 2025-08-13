Зеленский: "Мы не уйдем из Донбасса. Донбасс для россиян - плацдарм для будущего нового наступления"

Президент РФ хочет, чтобы Киев вывел войска с оставшихся 30% территории Донецкой области, которую он контролирует в рамках соглашения о прекращении огня. Об этом заявил во вторник президент Украины на встрече с журналистами. Сам Зеленский не считает уход украинских войск предпосылкой.
Сам Владимир Зеленский не считает уход украинских войск из неоккупированной части Донецкой области предпосылкой для полного прекращения огня.
Президент Украины подтвердил, что ссылался на Конституцию во время разговора с Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, украинская позиция остается неизменной: сначала прекращение огня, затем – ведение переговоров по остальным вопросам. В то же время территориальные вопросы не могут обсуждаться без участия Украины.
"Все забывают первую часть - наши территории незаконно оккупированы", - напомнил он, приведя пример того, что случлось в 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров.
Во вторник Зеленский заявил, что дипломатические дискуссии под руководством США, сосредоточенные на прекращении войны, не затрагивают гарантий безопасности для Украины, а обсуждаемые в настоящее время форматы встреч не включают участие Европы. В этом заключаются два ключевых требования Киева.
Зеленский заявил, что необходимость территориальных уступок была доведена до его сведения официальными лицами США в преддверии пятничного саммита на Аляске и в ходе дальнейших встреч на уровне чиновников по национальной безопасности.
По его словам, более подробно об этом рассказал разговор с Трампом и спецпредставителем Стива Уиткоффа после двусторонней встречи последнего с Путиным.
Европа не скрывает опасений
Европа не скрывает опасений в преддверие пятничной встречи, поскольку - вместе с Киевом - опасается, что ведущий крупнейшую сухопутную войну на европейском континенте с 1945 года и использующий энергетическую мощь России для запугивания ЕС, Путин может добиться выгодных уступок и наметить контуры мирного соглашения без них.
Ожидается, что в среду лидеры ЕС предпримут новую попытку привлечь Трампа на сторону Украины на видеоконференции, созванной канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Трамп не подтвердил, примет ли он в них участие, но в понедельник уточнил, что "собирается узнать идеи каждого" перед встречей с Путиным.
Президент США заявил, что хочет убедиться: Путин серьезно настроен на прекращение войны, которая длится уже четвертый год.
Соединенные Штаты предложили провести двустороннюю встречу с Россией, а затем трехстороннюю встречу с Украиной, сказал Зеленский во вторник, имея в виду порядок проведения нынешних переговоров о прекращении огня.
Европа - единственный партнер, который может обеспечить безопасность, тем более что именно они финансировали украинскую армию, сказал Зеленский, объясняя важность их присутствия на переговорах.