Ким и Путин подтвердили единство позиций по Украине в телефонной беседе

На этой фотографии, предоставленной правительством Северной Кореи, лидер страны Ким Чен Ын разговаривает по телефону с президентом России Владимиром Путиным в неизвестном месте в Северной Корее.
На этой фотографии, предоставленной правительством Северной Кореи, лидер страны Ким Чен Ын разговаривает по телефону с президентом России Владимиром Путиным в неизвестном месте в Северной Корее. Авторское право  朝鮮通信社/AP
Авторское право 朝鮮通信社/AP
By Jeremiah Fisayo-Bambi
Опубликовано
Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник высоко оценил "храбрость, героизм и самоотверженность", проявленные северокорейскими солдатами, которые вместе с войсками РФ противостояли ВСУ в Курской области России. Ким подтвердил "безоговорочную" поддержку действий Кремля в Украине.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили углубление связей и военные действия против Украины, сообщили в среду государственные СМИ стран.

Телефонный разговор состоялся перед встречей Путина с президентом США Дональдом Трампом в пятницу в штате Аляска на западном побережье США, чтобы обсудить предложение о прекращении огня в Украине.

По данным официального Центрального агентства новостей Северной Кореи, в ходе разговора Путин высоко оценил "храбрость, героизм и самоотверженность", проявленные северокорейскими солдатами, которые вместе с российскими войсками противостояли ВСУ в Курской области России.

Путин также поделился с Кимом информацией о предстоящих переговорах с Трампом на Аляске, сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Кремль. В сообщениях северокорейских СМИ встреча с Трампом не упоминается.

Ким сказал Путину, что Пхеньян будет полностью "полностью поддерживать все меры российского руководства", а также обсудил развитие связей во "всех областях" в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, которое они подписали во время саммита в прошлом году, сообщает ЦТАК.

Углубление связей Северной Кореи с РФ

В последние годы отношения между Россией и Северной Кореей стали более тесными: Пхеньян поставляет личный состав и боеприпасы для российских военных операций в Украине.

Во время визита Путина в изолированное мировым сообществом государство в прошлом году между двумя странами было заключено соглашение о взаимной обороне.

АРХИВ. Путин и Ким на церемонии подписания соглашения о партнерстве в Пхеньяне
АРХИВ. Путин и Ким на церемонии подписания соглашения о партнерстве в Пхеньяне Kristina Kormilitsyna/Sputnik

С тех пор как Россия вторглась в Украину, Ким сделал Москву приоритетом своей внешней политики, стремясь выйти из дипломатической изоляции и расширить отношения со странами, противостоящими Вашингтону.

Он отверг заявления Вашингтона и Сеула о желании возобновить дипломатические контакты, направленную на разрядку ядерной программы Севера, которые сошли на нет в 2019 году после провала саммита с Трампом во время его первого срока в Белом доме.

В апреле этого года Пхеньян впервые признал, что отправил группу своих солдат на линию фронта в помощь российским войскам.

По оценкам Южной Кореи, с осени прошлого года Ким направил в РФ около 15 000 военнослужащих, а также поставил большое количество военной техники, включая артиллерию и баллистические ракеты.

Ким также согласился отправить тысячи военных строителей и саперов в Курскую область РФ, что, по мнению южнокорейской разведки, может произойти в ближайшее время.

Дополнительные источники • AP

