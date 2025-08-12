DeepState: войска РФ прорвали оборону ВСУ в Донецкой области на востоке Украины

РЕКЛАМА

Российские войска активизировали наступление на востоке Украины и продвигаются к трассе Доброполье — Краматорск в Донецкой области.

Украинский разведывательный проект DeepState, который работает на основе открытых данных, сообщил, что армия РФ, вероятно, захватила близлежащие населенные пункты для поддержки дальнейших наступательных операций, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

На карте DeepState появилась серая зона на трассе Доброполье — Краматорск, по которой еще несколько недель назад регулярно ездили гражданские и военные.

Доброполье находится в 94 километрах к северо-западу от оккупированного Россией Донецка и примерно в 22 километрах к северу от охваченного боями города Покровска.

Россия уже несколько месяцев пытается продвинуться в этом районе. Российские войска продвигаются в направлении между Покровском и Константиновкой в Донецкой области с весны.

В августе наступление набрало темп, поставив под угрозу ключевые украинские логистические маршруты, которые теперь могут оказаться под угрозой из-за дальности полета российских беспилотников.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что преждевременно называть российские успехи в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, "хотя российские силы, скорее всего, стремятся довести свои тактические успехи до прорыва на оперативном уровне в ближайшие дни".

"Российские силы использовали аналогичное тактическое проникновение в середине апреля 2024 года, чтобы способствовать захвату оперативно значимой территории к северо-западу от Авдеевки, — говорится в сообщении ISW. — Следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут иметь решающее значение для способности Украины предотвратить ускоренное продвижение российских войск к северу и северо-западу от Покровска".

1-й Азовский корпус Национальной гвардии Украины прибыл в этот район "несколько дней" назад и занял оборонительные позиции в секторе Покровска, чтобы блокировать наступающие российские силы, сообщило подразделение во вторник. Там охарактеризовали ситуацию вдоль как "сложную и динамичную": российские войска пытаются продвигаться вперед, неся потери в личном составе и технике.

Нет признаков того, что Россия готовится к окончанию войны, заявил Зеленский

В ISW добавили, что Россия, вероятно, сосредоточилась на продвижении к Доброполью, чтобы создать благоприятные информационные условия перед пятничным саммитом на Аляске, где встретятся президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва готовится к новым наступательным операциям в стране.

"Путин точно не готовится к перемирию или прекращению войны. Путин настроен только на то, чтобы представить встречу с Америкой как свою личную победу, а затем продолжать действовать точно так же, как и раньше, оказывая на Украину то же давление, что и раньше", — сказал украинский лидер.

Зеленский сослался на сообщение разведки и военного командования Украины о том, что Москва готовит новые наступательные операции.

"Они передислоцируют свои войска и силы таким образом, что это говорит о подготовке к новым наступательным операциям", — подчеркнул он.