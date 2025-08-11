Зеленский пытается предостеречь Трампа от доверия Путину в преддверии встречи на Аляске

РЕКЛАМА

За последние несколько дней президент Украины Владимир Зеленский провел десятки телефонных разговоров с мировыми лидерами после того, как его американский коллега Дональд Трамп подтвердил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу.

"Конец войны должен быть справедливым, и я благодарен всем, кто сегодня стоит на стороне Украины и нашего народа ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских государств", - сказал украинский лидер, оглашая совместное заявление с лидерами Франции, Италии, Германии, Польши, Финляндии и Европейской комиссии.

Тщательно подобранный дипломатический язык заявления призван поддержать усилия Трампа по прекращению полномасштабной войны России против Украины и в то же время передать осторожное предупреждение президенту США не доверять Путину.

"Значимые переговоры могут состояться только в контексте прекращения огня или сокращения военных действий", - говорится в совместном заявлении лидеров.

"Путь к миру в Украине не может быть решен без Украины. Мы по-прежнему привержены принципу, что международные границы не могут быть изменены силой", - говорится в заявлении, а высокопоставленные политики Европы подчеркивают, что они "продолжают твердо стоять на стороне Украины".

По мнению Зеленского, послание Трампу ясно и твердо. "Мы понимаем намерение России попытаться обмануть Америку - мы этого не допустим", - сказал он, добавив, что "очень ценит решимость, с которой президент Трамп стремится положить конец убийствам в этой войне".

"Единственная первопричина этих убийств - желание Путина вести войну и манипулировать всеми, с кем он вступает в контакт. Мы в Украине хорошо знаем Россию", - заключил Зеленский.

Хочет ли Путин мира?

До первого вторжения России на Украину в 2014 году, а затем полномасштабной войны в 2022 году Путин неоднократно заявлял, что не собирается нападать на Украину.

В феврале и марте 2014 года, когда российские солдаты блокировали главный аэропорт и военные базы Украины в Крыму, Путин постоянно повторял, что это не российские войска.

Несмотря на то, что они выглядели как российские солдаты и действовали как московские десантники, Путин неоднократно отрицал, что это российские войска. Он даже сказал, что их снаряжение можно легко купить в магазине военных товаров.

Кремль никогда не комментировал, где именно каждый может купить российскую форму вместе с автоматом и гранатометом. Российских солдат называли "маленькими зелеными человечками", пока не стало слишком поздно.

Путин все отрицал до самого последнего момента, когда он с гордостью объявил об аннексии Крыма, признав, что ввел российские войска на полуостров за несколько недель до аннексии.

Празднуя начало вторжения в Украину в 2014 году, Путин отрицал присутствие российских войск в восточных районах соседней страны, в то время как солдаты Москвы уже атаковали и захватывали территории в Донецкой и Луганской областях Украины.

К концу 2021 года западные разведки стали усиленно предупреждать, что Россия готовится к вторжению в Украину. В то время как Москва собрала 200 000 военнослужащих на границе, Путин неоднократно заявлял, что военные учения носят "чисто оборонительный характер" и "не представляют угрозы для какой-либо другой страны".

"У России нет планов по вторжению в Украину", - заявили в Кремле за несколько дней до 24 февраля 2022 года.

Владимир, остановись!

Во время дебатов летом прошлого года в преддверии президентских выборов в США Трамп отказался ответить, хочет ли он, чтобы Украина победила в агрессивной войне России.

"Я хочу, чтобы война прекратилась", - заявил он перед президентскими выборами и с момента своего возвращения в Белый дом.

До недавнего времени Трамп неоднократно заявлял, что Россия, похоже, больше, чем Украина, готова к заключению сделки, доходя до того, что он давно знаком с Путиным и "мы всегда хорошо ладили".

В то же время риторика Трампа в отношении Зеленского была прямо противоположной. В феврале президент США назвал его "диктатором без выборов", частично повторив кремлевский нарратив.

Во время беспрецедентного скандала в Белом доме 28 февраля Трамп обвинил Зеленского в том, что тот не проявляет благодарности и в конечном итоге не хочет, чтобы война в России закончилась. "Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной", - сказал Трамп Зеленскому, поддержав линию Москвы на то, что Киев не согласится на прекращение войны.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским в присутствии президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома AP Photo

Президент Украины посвятил немало времени и усилий не только восстановлению дипломатических отношений с администрацией Трампа, но и демонстрации того, что украинцы как никто другой стремятся прекратить войну с Россией, а препятствие находится в Москве, а не в Киеве.

Трамп изменил свою риторику по отношению к Путину, когда в апреле отреагировал на серийные атаки России на Киев, написав в социальной сети Truth Social: "Владимир, остановись!".

По мере того как Москва и Киев восстанавливали прямые переговоры в Стамбуле, Трампа все больше раздражало отсутствие ощутимых результатов и нежелание Москвы согласиться на прекращение огня в качестве первого шага к возможному мирному соглашению.

В июле, когда Россия значительно усилила ежедневные воздушные атаки на Украину, президент США впервые признался, что недоволен своим российским коллегой.

"Если хотите знать правду, Путин бросает в нас много всякой ерунды. Он все время очень мил, но это оказывается бессмысленным", - сказал Трамп.

"Я очень разочарован президентом Путиным, я думал, что он тот, кто имеет в виду то, что говорит. Он так красиво говорит, а потом по ночам бомбит людей. Нам это не нравится".

Позднее Трамп еще сильнее набросился на Путина, когда назначал крайний срок для Москвы прекратить огонь, истекший в прошлую пятницу.

"Я не хочу сказать, что он убийца, но он жесткий парень. Это доказано годами". сказал Трамп о Путине, пригрозив ввести вторичные пошлины, направленные против торговых партнеров России, чтобы изолировать Москву, если Кремль не согласится на прекращение огня к 8 августа.

"Он уже многих обманул", - добавил Трамп всего за две недели до того, как Москва проигнорировала крайний срок, а Вашингтон не стал вводить ответные санкции.

Вместо этого президенты США и России должны встретиться на Аляске 15 августа.

"(Путин) обманул Клинтон, Буша, Обаму, Байдена, но не обманул меня", - сказал Трамп. Но президенту России все же удалось избежать ужесточения санкций против Москвы и вторичных санкций против своих торговых партнеров, проигнорировать крайний срок прекращения огня и назначить встречу с президентом США на своих условиях: без Зеленского и представителей ЕС, положив конец чрезмерной дипломатической изоляции, но не прекратив полномасштабную войну в Украине.