Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Зеленский пытается предостеречь Трампа от доверия Путину в преддверии встречи на Аляске

На этом файловом фото 28 июня 2019 года президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин идут, чтобы принять участие в групповой фотографии на саммите G20 в Осаке, Япония.
На этом файловом фото 28 июня 2019 года президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин идут, чтобы принять участие в групповой фотографии на саммите G20 в Осаке, Япония. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Президенту Украины потребовалось время и усилия, чтобы не только восстановить дипломатические отношения с администрацией Трампа, но и доказать, что никто не хочет окончания полномасштабной войны с Россией больше, чем Украина. Сможет ли он теперь убедить Трампа не доверять Путину?

РЕКЛАМА

За последние несколько дней президент Украины Владимир Зеленский провел десятки телефонных разговоров с мировыми лидерами после того, как его американский коллега Дональд Трамп подтвердил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в пятницу.

"Конец войны должен быть справедливым, и я благодарен всем, кто сегодня стоит на стороне Украины и нашего народа ради мира в Украине, которая защищает жизненно важные интересы безопасности наших европейских государств", - сказал украинский лидер, оглашая совместное заявление с лидерами Франции, Италии, Германии, Польши, Финляндии и Европейской комиссии.

Тщательно подобранный дипломатический язык заявления призван поддержать усилия Трампа по прекращению полномасштабной войны России против Украины и в то же время передать осторожное предупреждение президенту США не доверять Путину.

"Значимые переговоры могут состояться только в контексте прекращения огня или сокращения военных действий", - говорится в совместном заявлении лидеров.

"Путь к миру в Украине не может быть решен без Украины. Мы по-прежнему привержены принципу, что международные границы не могут быть изменены силой", - говорится в заявлении, а высокопоставленные политики Европы подчеркивают, что они "продолжают твердо стоять на стороне Украины".

По мнению Зеленского, послание Трампу ясно и твердо. "Мы понимаем намерение России попытаться обмануть Америку - мы этого не допустим", - сказал он, добавив, что "очень ценит решимость, с которой президент Трамп стремится положить конец убийствам в этой войне".

"Единственная первопричина этих убийств - желание Путина вести войну и манипулировать всеми, с кем он вступает в контакт. Мы в Украине хорошо знаем Россию", - заключил Зеленский.

Хочет ли Путин мира?

До первого вторжения России на Украину в 2014 году, а затем полномасштабной войны в 2022 году Путин неоднократно заявлял, что не собирается нападать на Украину.

В феврале и марте 2014 года, когда российские солдаты блокировали главный аэропорт и военные базы Украины в Крыму, Путин постоянно повторял, что это не российские войска.

Несмотря на то, что они выглядели как российские солдаты и действовали как московские десантники, Путин неоднократно отрицал, что это российские войска. Он даже сказал, что их снаряжение можно легко купить в магазине военных товаров.

Кремль никогда не комментировал, где именно каждый может купить российскую форму вместе с автоматом и гранатометом. Российских солдат называли "маленькими зелеными человечками", пока не стало слишком поздно.

Путин все отрицал до самого последнего момента, когда он с гордостью объявил об аннексии Крыма, признав, что ввел российские войска на полуостров за несколько недель до аннексии.

Празднуя начало вторжения в Украину в 2014 году, Путин отрицал присутствие российских войск в восточных районах соседней страны, в то время как солдаты Москвы уже атаковали и захватывали территории в Донецкой и Луганской областях Украины.

К концу 2021 года западные разведки стали усиленно предупреждать, что Россия готовится к вторжению в Украину. В то время как Москва собрала 200 000 военнослужащих на границе, Путин неоднократно заявлял, что военные учения носят "чисто оборонительный характер" и "не представляют угрозы для какой-либо другой страны".

"У России нет планов по вторжению в Украину", - заявили в Кремле за несколько дней до 24 февраля 2022 года.

Владимир, остановись!

Во время дебатов летом прошлого года в преддверии президентских выборов в США Трамп отказался ответить, хочет ли он, чтобы Украина победила в агрессивной войне России.

"Я хочу, чтобы война прекратилась", - заявил он перед президентскими выборами и с момента своего возвращения в Белый дом.

До недавнего времени Трамп неоднократно заявлял, что Россия, похоже, больше, чем Украина, готова к заключению сделки, доходя до того, что он давно знаком с Путиным и "мы всегда хорошо ладили".

В то же время риторика Трампа в отношении Зеленского была прямо противоположной. В феврале президент США назвал его "диктатором без выборов", частично повторив кремлевский нарратив.

Во время беспрецедентного скандала в Белом доме 28 февраля Трамп обвинил Зеленского в том, что тот не проявляет благодарности и в конечном итоге не хочет, чтобы война в России закончилась. "Вы играете в азартные игры с Третьей мировой войной", - сказал Трамп Зеленскому, поддержав линию Москвы на то, что Киев не согласится на прекращение войны.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским в присутствии президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома
Вице-президент Дж. Д. Вэнс беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским в присутствии президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома AP Photo

Президент Украины посвятил немало времени и усилий не только восстановлению дипломатических отношений с администрацией Трампа, но и демонстрации того, что украинцы как никто другой стремятся прекратить войну с Россией, а препятствие находится в Москве, а не в Киеве.

Трамп изменил свою риторику по отношению к Путину, когда в апреле отреагировал на серийные атаки России на Киев, написав в социальной сети Truth Social: "Владимир, остановись!".

По мере того как Москва и Киев восстанавливали прямые переговоры в Стамбуле, Трампа все больше раздражало отсутствие ощутимых результатов и нежелание Москвы согласиться на прекращение огня в качестве первого шага к возможному мирному соглашению.

В июле, когда Россия значительно усилила ежедневные воздушные атаки на Украину, президент США впервые признался, что недоволен своим российским коллегой.

"Если хотите знать правду, Путин бросает в нас много всякой ерунды. Он все время очень мил, но это оказывается бессмысленным", - сказал Трамп.

"Я очень разочарован президентом Путиным, я думал, что он тот, кто имеет в виду то, что говорит. Он так красиво говорит, а потом по ночам бомбит людей. Нам это не нравится".

Позднее Трамп еще сильнее набросился на Путина, когда назначал крайний срок для Москвы прекратить огонь, истекший в прошлую пятницу.

"Я не хочу сказать, что он убийца, но он жесткий парень. Это доказано годами". сказал Трамп о Путине, пригрозив ввести вторичные пошлины, направленные против торговых партнеров России, чтобы изолировать Москву, если Кремль не согласится на прекращение огня к 8 августа.

"Он уже многих обманул", - добавил Трамп всего за две недели до того, как Москва проигнорировала крайний срок, а Вашингтон не стал вводить ответные санкции.

Вместо этого президенты США и России должны встретиться на Аляске 15 августа.

"(Путин) обманул Клинтон, Буша, Обаму, Байдена, но не обманул меня", - сказал Трамп. Но президенту России все же удалось избежать ужесточения санкций против Москвы и вторичных санкций против своих торговых партнеров, проигнорировать крайний срок прекращения огня и назначить встречу с президентом США на своих условиях: без Зеленского и представителей ЕС, положив конец чрезмерной дипломатической изоляции, но не прекратив полномасштабную войну в Украине.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Дональд Трамп отправляет Национальную гвардию в столицу США

Удар по Запорожью. Ранены минимум 20 человек

Украинские дроны атаковали предприятия, работающие на российскую военную машину