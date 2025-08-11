Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Дональд Трамп отправляет Национальную гвардию в столицу США

Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами в зале для пресс-брифингов Джеймса Брейди в Белом доме, 11 августа 2025 года.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами в зале для пресс-брифингов Джеймса Брейди в Белом доме, 11 августа 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
По словам Трампа, Вашингтон наводнили «кровожадные преступники»; по данным мэрии, уровень преступлений в столице и так заметно снизился

Президент США Дональд Трамп направляет в столичный округ Колумбия Национальную гвардию и передаёт местную полицию под прямой контроль федеральных властей — а именно генпрокурора.

Глава Белого дома объявил о «чрезвычайной ситуации в области общественной безопасности», сравнив уровень преступности в Вашингтоне со столицами Бразилии, Ирака и Колумбии.

Трамп также заявил, что намерен избавиться от лагерей бездомных и трущоб в городе, а в перспективе подобные меры могут затронуть и другие города США: «Вашингтон — это только начало».

Борьба с преступностью

СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, объясняют, что в столицу будут отправлены не 500 сотрудников самых разных ведомств: не только Нацгвардии, но и ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Иммиграционной и таможенной службы.

Наблюдатели и журналисты обеспокоены тем, смогут ли эффективно взаимодействовать представители многих федеральных и местных ведомств.

Национальная гвардия в Лос-Анджелесе, июнь 2025 г.
Национальная гвардия в Лос-Анджелесе, июнь 2025 г. AP Photo

Уровень преступности и так снижается

Мэр округа Колумбия, демократ Мюриэл Боузер, заявила, что правительство могло бы принести гораздо больше пользы, выделив средства на увеличение числа прокуроров или заполнив вакансии в Верховном суде округа, многие из которых пустуют уже много лет.

Мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер, май 2025 г.
Мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер, май 2025 г. AP Photo

Мэр отметила, что уровень насильственных преступлений в Вашингтоне заметно снизился после роста в 2023 году, в то время как в постах Трампа столица была представлена как «один из самых опасных городов в мире». По данным полиции, по сравнению с прошлым годом число тяжких преступлений упало на 26%.

«Любое сравнение с охваченной войной страной — преувеличение и ложь», — заявила Боузер.

Перед зданием верховного суда активисты осуждают действия, направленные против бездомных, апрель 2024 г.
Перед зданием верховного суда активисты осуждают действия, направленные против бездомных, апрель 2024 г. AP Photo

«Бездомные должны съехать»

В социальных сетях Трамп сделал акцент на решении проблемы бездомных в столице США: «Бездомные должны съехать незамедлительно. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступники, вам не нужно съезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам самое место», — написал президент США.

