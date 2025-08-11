Дональд Трамп отправляет Национальную гвардию в столицу США

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп направляет в столичный округ Колумбия Национальную гвардию и передаёт местную полицию под прямой контроль федеральных властей — а именно генпрокурора.

Глава Белого дома объявил о «чрезвычайной ситуации в области общественной безопасности», сравнив уровень преступности в Вашингтоне со столицами Бразилии, Ирака и Колумбии.

Трамп также заявил, что намерен избавиться от лагерей бездомных и трущоб в городе, а в перспективе подобные меры могут затронуть и другие города США: «Вашингтон — это только начало».

Борьба с преступностью

СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, объясняют, что в столицу будут отправлены не 500 сотрудников самых разных ведомств: не только Нацгвардии, но и ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Иммиграционной и таможенной службы.

Наблюдатели и журналисты обеспокоены тем, смогут ли эффективно взаимодействовать представители многих федеральных и местных ведомств.

Национальная гвардия в Лос-Анджелесе, июнь 2025 г. AP Photo

Уровень преступности и так снижается

Мэр округа Колумбия, демократ Мюриэл Боузер, заявила, что правительство могло бы принести гораздо больше пользы, выделив средства на увеличение числа прокуроров или заполнив вакансии в Верховном суде округа, многие из которых пустуют уже много лет.

Мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер, май 2025 г. AP Photo

Мэр отметила, что уровень насильственных преступлений в Вашингтоне заметно снизился после роста в 2023 году, в то время как в постах Трампа столица была представлена как «один из самых опасных городов в мире». По данным полиции, по сравнению с прошлым годом число тяжких преступлений упало на 26%.

«Любое сравнение с охваченной войной страной — преувеличение и ложь», — заявила Боузер.

Перед зданием верховного суда активисты осуждают действия, направленные против бездомных, апрель 2024 г. AP Photo

«Бездомные должны съехать»

В социальных сетях Трамп сделал акцент на решении проблемы бездомных в столице США: «Бездомные должны съехать незамедлительно. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. Преступники, вам не нужно съезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам самое место», — написал президент США.