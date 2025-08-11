Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Австралия признает государство Палестина в сентябре

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 11 августа 2025 года
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе 11 августа 2025 года Авторское право  Mick Tsikas/AAP Image via AP
Авторское право Mick Tsikas/AAP Image via AP
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Австралия готова официально признать государство Палестина, заявил премьер-министр Энтони Альбанезе. Это произойдет на Генассамблее ООН в сентябре.

Австралия признает Палестину, заявил в понедельник премьер-министр Энтони Альбанезе, тем самым присоединившись к лидерам Франции, Великобритании и Канады.

Выступая перед журналистами после заседания кабинета министров, Альбанезе сказал, что решение Австралии о признании Палестинского государства будет официально оформлено на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Признание было "основано на обязательствах, которые Австралия получила от Палестинской автономии", — сказал австралийский премьер.

По его словам, эти обязательства включают отсутствие ХАМАС в палестинском правительстве, демилитаризацию Газы и проведение выборов.

"Решение о двух государствах — это лучшая надежда человечества разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке и положить конец конфликту, страданиям и голоду в Газе", — сказал Альбанезе.

"Ситуация в Газе не поддается описанию"

"Ситуация в Газе вышла за рамки худших мировых опасений. Израильское правительство продолжает игнорировать международное право и отказывать в достаточной помощи, продовольствии и воде отчаявшимся людям, включая детей", — подчеркнул Энтони Альбанезе.

Его заявление прозвучало после нескольких недель давления со стороны его кабинета и многих австралийцев с требованием признать Палестину, а также после растущей критики со стороны официальных лиц его правительства по поводу страданий в Газе, которые он назвал "гуманитарной катастрофой".

Правительство Австралии также критикует объявленные в последние дни израильским лидером Биньямином Нетаньяху планы нового широкомасштабного военного наступления в Газе.

В преддверии заявления Альбанезе Нетаньяху в воскресенье раскритиковал Австралию и европейские страны, выступившие за признание Палестинского государства.

"То, что европейские страны и Австралия провалились в эту кроличью нору, эта ложь вызывает разочарование и, на мой взгляд, позор", — сказал израильский лидер.

В понедельник Энтони Альбанезе повторил требования своего правительства о том, чтобы ХАМАС вернул израильских заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года, и добавил, что Австралия включила ХАМАС в список террористических организаций.

Палестинскую государственность уже признали около 150 из 193 членов ООН, большинство из которых сделали это несколько десятилетий назад. США и другие западные страны воздерживаются от этого, утверждая, что создание Палестинского государства должно произойти не раньше окончательного соглашения по урегулированию затянувшегося ближневосточного конфликта.

