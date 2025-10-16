Спустя пять дней после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе десятки тысяч людей в Испании продолжают акции протеста против израильских операций в секторе, которые они называют "геноцидом".

На 15 октября были запланированы масштабные акции по всей стране. Профсоюзы призвали людей прекратить работу на два часа утром, в обеденное время и вечером. Кроме незначительных задержек в работе транспорта и коротких перерывов в телетрансляциях, сообщений о серьезных нарушениях общественной жизни не поступило.

Самые крупные демонстрации состоялись в крупных городах, включая Мадрид, Бильбао и Барселону.

В Барселоне в знак солидарности с палестинским народом в этот день прошла всеобщая забастовка: многие учреждения сократили рабочие часы, транспорт стал ходить намного реже, а некоторые школы были закрыты.

Вечером около 15 тысяч человек вышли на улицы города. В нескольких местах демонстрация переросла в насилие: люди в масках били витрины магазинов, возводили баррикады, поджигали урны и бросали бутылки в полицейских.

Стражи порядка применили перцовый газ против демонстрантов, которые пытались ворваться в здание железнодорожного вокзала. 15 человек были арестованы.

Испания, наряду с Ирландией, одна из самых горячих сторонников урегулирования палестино-израильского конфликта путём достижения решения о двух государствах. Испанские профсоюзы утверждают, что прекращение огня в Газе - результат международной изоляции Израиля и что необходимо усилить давление на еврейское государство.

Испания ввела эмборго на поставки оружия в Израиль и запретила въезд в страну ультраправым членам правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а импанский премьер Педро Санчес обвиняет израильские власти в совершении геноцида в Газе.