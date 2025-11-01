ХАМАС вернул Израилю останки еще трех человек, но они не принадлежат заложникам

Красный Крест сообщил, что в пятницу поздно вечером он передал Израилю останки трех неопознанных людей. Их отправили на изучение судебно-медицинским экспертам, которые установили, что они не принадлежат пропавшим заложникам.

Передача последовала за тем, как Израиль вернул тела 30 палестинцев властям Газы в пятницу. Этот обмен завершился после того, как боевики передали останки двух заложников, что свидетельствует о том, что напряженное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС продвигается вперед, хотя и медленно.

Обмен произошел, несмотря на израильские удары по Газе на этой неделе, в результате которых погибло более 100 палестинцев. Израильские официальные лица утверждают, что воздушные атаки на анклав были предприняты после того, как в ходе столкновений и перестрелок в Газе был убит израильский солдат.

Тела погибших были переданы Красному Кресту, который выступил в качестве посредника. Возвращение останков палестинцев подтвердил врач больницы Насер в южном городе Хан-Юнисе, где медицинские работники пытаются их идентифицировать.

Тела неопознанных палестинцев, возвращенные из Израиля в рамках соглашения о прекращении огня, доставляют в больницу Насер в Хан-Юнисе, сектор Газа, пятница, 31 октября 2025 г. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

На снимках видно, что останки палестинцев в белых мешках для трупов разложены рядами на территории больницы Насер. Медицинские сотрудники Газы испытывают трудности с идентификацией тел, поскольку у них нет доступа к наборам ДНК.

С момента вступления в силу 10 октября хрупкого перемирия, заключенного при посредничестве США, число палестинских тел, возвращенных Израилем, достигло 225. Только 75 из них были опознаны семьями, согласно данным министерства здравоохранения Газы.

Неясно, принадлежали ли возвращенные тела убитым в Израиле во время атак под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года, умерли ли эти люди в израильских тюрьмах или эти тела были найдены в Газе солдатами в ходе войны.

"Возвращенные тела были разорваны на части и эксгумированы", - заявил Мунир аль-Бурш, генеральный директор министерства здравоохранения Газы, в своем сообщении в социальных сетях.

"Их плоть расплавилась, лица стерты огнем, остались только кости и зубы", - добавил он.

Израильские военные ранее утверждали, что все тела, возвращенные на данный момент, принадлежат боевикам ХАМАС. Военные заявили, что действуют в соответствии с международным правом. Однако семьи тех, чьи тела были опознаны, утверждают, что это не так.

Тела неопознанных палестинцев, возвращенные из Израиля в рамках соглашения о прекращении огня, размещены на складе в больнице Насер, Газа, пятница, 31 октября 2025 г. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

С начала перемирия ХАМАС вернул всех 20 живых заложников, а также останки 17 погибших. Тела еще 11 человек по-прежнему находятся в Газе и должны быть переданы по условиям соглашения, основанного на предложении президента США Дональда Трампа.

Израиль сообщил, что девять тел погибших заложников принадлежат гражданам Израиля, а двое других - рабочим из Таиланда и Танзании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно угрожал возобновить боевые действия, если тела не будут возвращены в кратчайшие сроки. ХАМАС должен был доставить всех оставшихся заложников, живых и мертвых, в понедельник 13 октября.

Однако базирующаяся в Газе группировка заявила, что на это потребуется время, поскольку большинство останков заложников погребены под тяжелыми обломками и требуют масштабных раскопок.

Группа также неоднократно просила предоставить тяжелую технику, чтобы извлечь тела, но Израиль отказался предоставить такое оборудование.

ХАМАС также обвинил Израиль в более чем 50 нарушениях перемирия, включая открытие огня по палестинцам, спонсирование вооруженных повстанцев для разжигания хаоса и ограничение помощи, и призвал международное сообщество обеспечить соблюдение Израилем условий соглашения.