Трамп увеличил награду за арест Мадуро до $50 млн

ЕС и США не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы
ЕС и США не признают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы Авторское право  AP
Авторское право AP
By Malek Fouda
Опубликовано
Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Вашингтон арестовал активы более чем на 700 миллионов долларов, имеющие непосредственное отношение к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого США обвиняют в наркоторговле.

Администрация Трампа удвоила вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 25 миллионов долларов (21,4 млн евро) до 50 миллионов долларов (42,9 млн евро).

Власти США считают его одним из крупнейших в мире наркоторговцев и обвиняют в сотрудничестве с картелями, чтобы наводнить США кокаином с добавлением фентанила.

"Под руководством президента Трампа Мадуро не избежит правосудия и ответит за свои отвратительные преступления", - заявила в четверг генеральный прокурор Пэм Бонди.

Обвинения в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты Мадуро были предъявлены в федеральном суде Манхэттена в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа.

Тогда администрация Трампа назначила награду за его арест в размере 15 миллионов долларов (12,9 млн евро), которая позже была увеличена администрацией Байдена до 25 миллионов долларов - такую же сумму Вашингтон предлагал за поимку Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября.

Николас Мадуро остается у власти в Венесуэле, бросая вызов США, Европейскому союзу и ряду стран Латинской Америки, которые сочли его переизбрание в 2024 году фиктивным и признали его соперника, Эдмундо Гонсалеса, законно избранным президентом Венесуэлы.

В июле администрация Трампа заключила сделку с венесуэльскими властями, чтобы добиться освобождения 10 американцев из тюрьмы в Каракасе, в обмен на то, что Венесуэла получит десятки мигрантов, депортированных США в Сальвадор.

Вскоре после этого США отменили введенный ранее запрет американскому энергетическому гиганту Chevron на бурение на нефтяном месторождении в Венесуэле.

По словам Бонди, Министерство юстиции США арестовало активы, связанные с Мадуро, на сумму более 700 миллионов долларов (600 млн евро), включая два частных самолета и около 7 тонн кокаина, которые были отслежены непосредственно до венесуэльского лидера.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выступил с заявлением, в котором назвал вознаграждение "жалким" и обвинил Бонди в организации "грубой политической пропагандистской операции".

Дополнительные источники • AP

