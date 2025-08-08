Трамп увеличил награду за арест Мадуро до $50 млн

Администрация Трампа удвоила вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 25 миллионов долларов (21,4 млн евро) до 50 миллионов долларов (42,9 млн евро).

Власти США считают его одним из крупнейших в мире наркоторговцев и обвиняют в сотрудничестве с картелями, чтобы наводнить США кокаином с добавлением фентанила.

"Под руководством президента Трампа Мадуро не избежит правосудия и ответит за свои отвратительные преступления", - заявила в четверг генеральный прокурор Пэм Бонди.

Обвинения в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина в Соединенные Штаты Мадуро были предъявлены в федеральном суде Манхэттена в 2020 году, во время первого президентского срока Трампа.

Тогда администрация Трампа назначила награду за его арест в размере 15 миллионов долларов (12,9 млн евро), которая позже была увеличена администрацией Байдена до 25 миллионов долларов - такую же сумму Вашингтон предлагал за поимку Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября.

Николас Мадуро остается у власти в Венесуэле, бросая вызов США, Европейскому союзу и ряду стран Латинской Америки, которые сочли его переизбрание в 2024 году фиктивным и признали его соперника, Эдмундо Гонсалеса, законно избранным президентом Венесуэлы.

В июле администрация Трампа заключила сделку с венесуэльскими властями, чтобы добиться освобождения 10 американцев из тюрьмы в Каракасе, в обмен на то, что Венесуэла получит десятки мигрантов, депортированных США в Сальвадор.

Вскоре после этого США отменили введенный ранее запрет американскому энергетическому гиганту Chevron на бурение на нефтяном месторождении в Венесуэле.

По словам Бонди, Министерство юстиции США арестовало активы, связанные с Мадуро, на сумму более 700 миллионов долларов (600 млн евро), включая два частных самолета и около 7 тонн кокаина, которые были отслежены непосредственно до венесуэльского лидера.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выступил с заявлением, в котором назвал вознаграждение "жалким" и обвинил Бонди в организации "грубой политической пропагандистской операции".