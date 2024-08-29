ЕС не признает легитимность Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы

Европейский союз не признает "демократическую легитимность" Николаса Мадуро на посту президента, заявил верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель от имени 27 стран.

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Непростая ситуация в южноамериканской стране обсуждалась на последнем заседании Совета по иностранным делам в Брюсселе 29 августа.

Национальный избирательный совет объявил действующего президента победителем с 51,9 % голосов. Однако оппозиция во главе с Марией Кориной Мачадо, которая выдвинула кандидатом Эдмундо Гонсалеса, заявила о нарушениях при подсчете голосов и голосовании, которые также были названы непрозрачными группой наблюдателей ООН, направленной в страну, и Центром Картера.

Действия ЕС

ЕС официально попросил венесуэльские власти предъявить "актас" - бюллетени, которые должны подтвердить итоги президентских выборов 28 июля.

Но, как заявил Боррель на пресс-конференции после встречи, теперь ясно, что бюллетеней не будет.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес согласен: "Мы вынуждены признать, что эти документы не будут представлены, нет желания их представить и, следовательно, проверить".

По его мнению, "как только ЕС установит, что нет желания предоставить эти документы, мы должны подумать о том, что мы можем сделать, чтобы к воле венесуэльцев было проявлено уважение".

В частности, министерства обсудили возможность введения санкций в отношении других членов венесуэльского правительства и национальной ассамблеи в дополнение к 55 уже включенным в список, но так и не пришли к соглашению.

"Государства-члены предпочли подождать", - пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррелль, отметив, что в нынешний список уже включены почти все ведущие фигуры венесуэльской исполнительной власти (но не Мадуро).

На встрече в Брюсселе по видеосвязи также выступил кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес, которого Соединенные Штаты признают настоящим победителем выборов.

Однако ЕС не идет так далеко, и этот вопрос даже не был специально затронут на встрече 27 министров. В официальном коммюнике Верховного представителя по иностранным делам, опубликованном несколькими днями ранее, лишь говорится: "Согласно имеющимся в открытом доступе копиям бюллетеней, Эдмундо Гонсалес, похоже, победил на президентских выборах со значительным перевесом".

Санкции: недостаточный инструмент

Однако одного инструмента санкций недостаточно, считает Нельсон Дорделли Росалес, советник по европейским делам Plataforma Unitaria Democrática, оппозиционной Мадуро коалиции:

"Санкции могут быть расширены: 55 человек недостаточно. Но в то же время ЕС должен быть более креативным и использовать другие инструменты международной дипломатии".

Одной из идей, например, могло бы стать создание специального посланника ЕС по Венесуэле, как это было сделано в других неспокойных регионах мира.**

Дорделли Росалес живет в Брюсселе и ежедневно следит за стратегией институтов ЕС в отношении Венесуэлы. По его мнению, главная цель - разорвать связь между правительством Мадуро и венесуэльской армией, которая позволяет ему оставаться у власти уже более десяти лет.

"Еще одним потенциальным стимулом может стать пакет помощи, связанный с демократическими преобразованиями в Венесуэле. Как только переходный период в Венесуэле начнет осуществляться или двигаться в правильном направлении, этот финансовый пакет можно будет использовать для восстановления демократической системы в стране. Такие стимулы могли бы быть предоставлены для разблокирования ситуации, в которой существует фактическая власть, опирающаяся на военную поддержку, чтобы оставаться у власти".

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Некоторые страны ЕС, объясняет Нельсон Дорделли Росалес, занимают более критическую позицию по отношению к правительству Мадуро; другие, такие как Испания и Португалия, более склонны к диалогу.

Эксперт предлагает также создать должность специального посланника ЕС по Венесуэле, как это было сделано в других неспокойных регионах мира.