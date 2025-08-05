Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в конце этой недели он соберет кабинет безопасности, чтобы обсудить, как израильские военные будут достигать своих целей в войне против ХАМАС.

"Мы должны продолжать стоять вместе и сражаться вместе, чтобы достичь поставленных нами военных целей: разгрома врага, освобождения наших заложников и гарантии того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", - сказал он.

Ранее в понедельник Нетаньяху заявил, что хочет полностью оккупировать весь сектор Газа, включая начало военных операций в районах, где, как предполагается, находятся оставшиеся заложники, удерживаемые ХАМАС.

Ранее группировка опубликовала видеоролики с двумя из них - истощёнными и обессиленными. Кадры ужаснули израильтян и вызвали резкую критику со стороны мировых лидеров.

Нетаньяху заявил, что эти видеозаписи укрепили его решимость свергнуть ХАМАС, и, похоже, отодвинул на второй план стремление к соглашению путём переговоров. Вместо этого израильский лидер заявил о намерении полностью оккупировать палестинский анклав.

В документе, попавшем в распоряжение Euronews в декабре 2023 года, израильское правительство представило аналогичный план, который прямо исключает суверенитет Палестины, а точнее Палестинской автономии (ПА), а также исключает присутствие агентства ООН UNRWA в качестве источника гуманитарной помощи.

Настойчивые попытки Нетаньяху расширить военные операции наталкиваются на сильную оппозицию внутри Израиля, в том числе со стороны членов его собственного правительства, а также видных деятелей культуры.

Однако переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем зашли в тупик, и посредникам неоднократно удавалось преодолеть препятствия с обеих сторон.

Десятки палестинцев убиты в поисках помощи (представители здравоохранения)

Кадры с заложниками были опубликованы в тот момент, когда гуманитарные организации и международные эксперты продолжают предупреждать о "наихудшем сценарии голода", разворачивающемся в секторе, куда уже несколько месяцев поступает лишь ограниченный объём помощи.

В понедельник десятки палестинцев, пришедших за продовольствием, были убиты. Об этом сообщили представители здравоохранения, добавив, что ещё 5 человек умерли от голода.

Палестинцы с трудом получают еду на благотворительной общественной кухне в городе Газа / север сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 года. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

С мая несколько сотен людей, ищущих помощь в местах раздачи или в колоннах с гуманитарной помощью, были убиты в результате инцидентов, когда израильские военные открывали огонь по мирным жителям. Об этом свидетельствуют очевидцы, медицинские работники и представители правозащитного управления ООН.

В ответ на нехватку продовольствия и растущий голод в Газе несколько стран прибегли к воздушному десантированию помощи над сектором.

Хотя многие ликовали при виде пакетов, падающих с воздуха, ООН и гуманитарные организации предупредили, что сброс грузов на парашютах опасен для жителей и гораздо менее эффективен, чем доставка на грузовиках.

Поддоны часто сбрасывают в Средиземное море, заставляя людей бежать в воду, или в так называемые "красные зоны", из которых военные приказали жителям эвакуироваться. В одном случае ящик упал на палатку, в которой укрывались перемещённые лица.

Палестинцы спешат забрать гуманитарную помощь, сброшенную на парашютах в Завайду в центральной части сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 года. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

В воскресенье по меньшей мере 16 человек погибли, ожидая прибытия грузовиков с гуманитарной помощью ООН возле контролируемого Израилем контрольно-пропускного пункта Зиким - главного пункта поступления помощи в северную часть Газы. Об это также сообщили представители здравоохранения.

Еще 10 человек погибли в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью в коридоре Мораг, который израильские военные проложили между южными городами Хан-Юнис и Рафах.

Йемен снова запускает ракеты по Израилю

В начале вторника израильские военные объявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена.

На прошлой неделе йеменские повстанцы хуситы заявили, что продолжат атаковать коммерческие суда, принадлежащие любым компаниям, которые ведут бизнес с израильскими портами.

Повстанцы, поддерживаемые Ираном, заявили, что страны должны заставить Израиль прекратить военную кампанию в Газе и снять блокаду с палестинской территории, "если они хотят избежать этой эскалации".