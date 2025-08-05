Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Нетаньяху соберет кабинет безопасности для обсуждения плана оккупации Газы

Палестинцы пытаются достать еду и помощь из кузова грузовика, который движется по коридору Мораг недалеко от Рафаха на юге сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 г.
Палестинцы пытаются достать еду и помощь из кузова грузовика, который движется по коридору Мораг недалеко от Рафаха на юге сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 г. Авторское право  AP Photo/Mariam Dagga
Авторское право AP Photo/Mariam Dagga
By Evelyn Ann-Marie Dom и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Нехватка помощи и голод в Газе усиливаются. По информации источников в израильском правительстве, Нетаньяху планирует полную оккупацию сектора. Сообщается о новых случаях гибели мирных жителей в поисках пищи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что в конце этой недели он соберет кабинет безопасности, чтобы обсудить, как израильские военные будут достигать своих целей в войне против ХАМАС.

"Мы должны продолжать стоять вместе и сражаться вместе, чтобы достичь поставленных нами военных целей: разгрома врага, освобождения наших заложников и гарантии того, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля", - сказал он.

Ранее в понедельник Нетаньяху заявил, что хочет полностью оккупировать весь сектор Газа, включая начало военных операций в районах, где, как предполагается, находятся оставшиеся заложники, удерживаемые ХАМАС.

Ранее группировка опубликовала видеоролики с двумя из них - истощёнными и обессиленными. Кадры ужаснули израильтян и вызвали резкую критику со стороны мировых лидеров.

Нетаньяху заявил, что эти видеозаписи укрепили его решимость свергнуть ХАМАС, и, похоже, отодвинул на второй план стремление к соглашению путём переговоров. Вместо этого израильский лидер заявил о намерении полностью оккупировать палестинский анклав.

В документе, попавшем в распоряжение Euronews в декабре 2023 года, израильское правительство представило аналогичный план, который прямо исключает суверенитет Палестины, а точнее Палестинской автономии (ПА), а также исключает присутствие агентства ООН UNRWA в качестве источника гуманитарной помощи.

Настойчивые попытки Нетаньяху расширить военные операции наталкиваются на сильную оппозицию внутри Израиля, в том числе со стороны членов его собственного правительства, а также видных деятелей культуры.

Однако переговоры о прекращении огня между ХАМАС и Израилем зашли в тупик, и посредникам неоднократно удавалось преодолеть препятствия с обеих сторон.

Десятки палестинцев убиты в поисках помощи (представители здравоохранения)

Кадры с заложниками были опубликованы в тот момент, когда гуманитарные организации и международные эксперты продолжают предупреждать о "наихудшем сценарии голода", разворачивающемся в секторе, куда уже несколько месяцев поступает лишь ограниченный объём помощи.

В понедельник десятки палестинцев, пришедших за продовольствием, были убиты. Об этом сообщили представители здравоохранения, добавив, что ещё 5 человек умерли от голода.

Палестинцы с трудом получают еду на благотворительной общественной кухне в городе Газа / север сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 года.
Палестинцы с трудом получают еду на благотворительной общественной кухне в городе Газа / север сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 года. Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

С мая несколько сотен людей, ищущих помощь в местах раздачи или в колоннах с гуманитарной помощью, были убиты в результате инцидентов, когда израильские военные открывали огонь по мирным жителям. Об этом свидетельствуют очевидцы, медицинские работники и представители правозащитного управления ООН.

В ответ на нехватку продовольствия и растущий голод в Газе несколько стран прибегли к воздушному десантированию помощи над сектором.

Хотя многие ликовали при виде пакетов, падающих с воздуха, ООН и гуманитарные организации предупредили, что сброс грузов на парашютах опасен для жителей и гораздо менее эффективен, чем доставка на грузовиках.

Поддоны часто сбрасывают в Средиземное море, заставляя людей бежать в воду, или в так называемые "красные зоны", из которых военные приказали жителям эвакуироваться. В одном случае ящик упал на палатку, в которой укрывались перемещённые лица.

Палестинцы спешат забрать гуманитарную помощь, сброшенную на парашютах в Завайду в центральной части сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 года.
Палестинцы спешат забрать гуманитарную помощь, сброшенную на парашютах в Завайду в центральной части сектора Газа, понедельник, 4 августа 2025 года. Abdel Kareem Hana/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

В воскресенье по меньшей мере 16 человек погибли, ожидая прибытия грузовиков с гуманитарной помощью ООН возле контролируемого Израилем контрольно-пропускного пункта Зиким - главного пункта поступления помощи в северную часть Газы. Об это также сообщили представители здравоохранения.

Еще 10 человек погибли в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью в коридоре Мораг, который израильские военные проложили между южными городами Хан-Юнис и Рафах.

Йемен снова запускает ракеты по Израилю

В начале вторника израильские военные объявили, что перехватили ракету, запущенную из Йемена.

На прошлой неделе йеменские повстанцы хуситы заявили, что продолжат атаковать коммерческие суда, принадлежащие любым компаниям, которые ведут бизнес с израильскими портами.

Повстанцы, поддерживаемые Ираном, заявили, что страны должны заставить Израиль прекратить военную кампанию в Газе и снять блокаду с палестинской территории, "если они хотят избежать этой эскалации".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Жители Газы возвращаются в Хан-Юнис после возобновления работы КПП Рафах

Трогательные встречи в Рафахе: палестинцы пересекают границу Газы и Египта

Гуманитарные организации предупреждают о смертельно опасных условиях в Газе из-за топливного кризиса