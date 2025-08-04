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"Освободить" палестинских жителей сектора Газа "от террористов и тирании" пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник в своём видеообращении, опубликованном в Х.

"Многие жители Газы приходят к нам и говорят: «Помогите нам обрести свободу. Помогите нам освободиться от ХАМАС». И это именно то, что мы будем делать", - сказал он.

По сведениям израильских СМИ, это может означать полную оккупацию анклава израильскими силами. Ряд местных изданий, ссылаясь на источники в правительстве, утверждают, что Нетаньяху в частных беседах с министрами использует именно эту формулировку.

В настоящий момент в правительстве активно обсуждается дальнейший ход военной операции на фоне растущего давления на Израиль со стороны ЕС и стран Запада, которые требуют прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарный доступ в сектор.

СМИ пишут, что тон дискуссий в кабмине стал жёстче, и речь теперь идёт о распространении военной кампании на всю территорию Газы, в том числе, на районы, в которых, предположительно, удерживают заложников.

Пока что ЦАХАЛ контролирует 75% территории анклава.

Нетаньяху "уже принял решение об оккупации сектора Газа", сообщает Jerusalem Post, цитируя источник в канцелярии премьера. Она, по информации издания, направила сообщение начальнику Генштаба Армии обороны Израиля Эялю Замиру о том, что он может уйти в отставку, если не согласен с данным решением.

Неясно, что оно будет означать для миллионов мирных палестинцев и гуманитарных организаций, работающих в анклаве.

Впрочем, для реализации плана Нетаньяху нужно одобрение кабмина, но в нём нет единого мнения. Военное руководство еврейского государства также говорит о несостоятельности идеи полного захвата сектора, утверждая, что на уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС могут уйти годы, а расширение операции повлечёт гибель заложников.

Наши журналисты работают над этим сюжетом и будут обновлять его по мере поступления новой информации.