Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

Камбоджийские военные автомобили отъезжают от камбоджийско-тайской границы. 28 июля 2025 года.
Камбоджийские военные автомобили отъезжают от камбоджийско-тайской границы. 28 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи начались в минувший четверг. Жертвами конфликта стали десятки людей. Более 200 тысяч жителей покинули свои дома.

Таиланд и Кмбоджа на переговорах в Куала-Лумпуре договорились о немедленном и безусловном прекращения огня. Как сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, выступивший посредником, соглашение вступит в силу с полуночи по местному времени.

Жертвами столкновений стали по меньшей мере 35 человек, а более 260 000 жителей в обеих странах были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов.

Переговоры прошли на фоне международных призывов к миру, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа, который предупредил, что Вашингтон прекратит торговые сделки с обеими странами, если боевые действия продолжатся.

Министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также призывали Таиланд и Камбоджу найти компромисс.

Тем временем многие тайцы и камбоджийцы отчаянно пытаются вернуться домой. Вынужденными переселенцами в Таиланде оказались более 139 000 человек, а в Камбодже - 79000.

Пограничный спор между двумя странами возник более века назад, еще во времена Французского Индокитая. С тех пор столкновения на границе вспыхивали регулярно; так, в мае этого года в спорном районе погиб камбоджийский солдат.

В четверг боевые действия возобновились после инцидента, в ходе которого пять тайских солдат получили ранения, в том числе один потерял ногу, в результате взрыва наземной мины.

Таиланд обвинил Камбоджу в установке новых мин на тропах, которые, по взаимному соглашению, должны были быть безопасными. Камбоджа отвергла обвинения, заявив, что мины - это остатки старых войн и беспорядков.

И армия Таиланда, и министерство обороны Камбоджи также обвиняли друг друга в использовании беспилотников.

