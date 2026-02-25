Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) отправился в Пекин. В среду он встречается с председателем КНР Си Цзиньпином, а также у него намечены посещения предприятий и культурных объектов. После Китая он отправится в США.

"Поскольку внешнюю, экономическую, внутреннюю и оборонную политику больше нельзя разделять", Мерц, как он ранее объявил, и направляется в Пекин. "Необходимым условием было и остается то, чтобы наша конкуренция была честной и прозрачной. Мы должны иметь возможность полагаться на согласованные правила", - сказал канцлер перед посадкой в самолет.

Фридрих Мерц планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в пятницу. После того как первая встреча в Белом доме закончилась гладко, дискуссии переходят во второй раунд.

Доминирующая таможенная политика Трампа и промежуточные планы по Гренландии привели к разрыву трансатлантических отношений. Всего за несколько дней канцлер посещает страны, от которых Европа на самом деле хочет стать менее зависимой.

Двухдневная поездка в Китай: Торговые отношения занимают центральное место

В ноябре министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) уже побывал в Китае. В декабре настала очередь министра иностранных дел Йоханна Вадефула (ХДС), чьи первоначальные планы были отменены в октябре.

Теперь в повестке дня стоит первый визит канцлера Мерца в Китай. На месте его примет премьер Ли Цян, и после совместного обеда политики обсудят вопросы экономики. Мерц и его деловая делегация примут участие в заседании Китайско-германского консультативного комитета по вопросам бизнеса.

Большая делегация бизнес-элиты, сопровождающая его, показывает Пекину, насколько велик потенциал, сказал канцлер перед отъездом. Необходимо сократить одностороннюю зависимость от Китая, но не прекращать контакты: "Это особенно верно в отношении цепочек поставок, технологий и сырья".

Он также подчеркнул, что такие глобальные задачи, как борьба с изменением климата и приверженность справедливому мировому торговому порядку, можно решать только сообща.

Во второй половине дня председатель КНР Си Цзиньпин примет его для встречи один на один. Помимо экономической тематики, на этой встрече планируется рассмотреть вопросы двусторонних отношений и политики безопасности.

Необходимо сократить одностороннюю зависимость от Китая, но не прекращать контакты, считает федеральный канцлер перед отъездом в Китай.

В завершение своей поездки в Китай Мерц посетит Запретный город в четверг, а затем посетит завод Mercedes-Benz Group, робототехническую компанию Unitree и Siemens Energy.

Германия между Китаем и США

Китай стал самым важным торговым партнером Германии, а США заняли второе место в 2025 году. В то время как торговля товарами с Китаем выросла на 2,1 % по сравнению с предыдущим годом, торговля с США упала на 5 %, согласно данным Федерального статистического управления Германии.

Тем не менее экономические отношения находятся под давлением. Это связано с увеличением дефицита торгового баланса: импорт из Китая резко увеличивается, а экспорт в эту азиатскую страну резко сокращается.

Европа также следит за визитом Мерца: Китай, как известно, поддержал войну России в Украине, и азиатскую сверхдержаву также обвиняют в нечестной игре, когда речь идет о конкуренции.

Ключевые немецкие рынки, такие как автомобильная и химическая промышленность, продолжают испытывать давление. Китай добился огромного превосходства, особенно в области электромобилей. Если предшественница Вадефула Анналена Баербок четко обозначила нарушения прав человека в Китае, то Мерц теперь пытается идти по дипломатическому канату.

Экономические вопросы все чаще становятся вопросами безопасности, будь то ИИ, редкоземельные металлы или торговый дисбаланс. Удастся ли в долгосрочной перспективе сохранить открытыми рынки Китая и сохранить рабочие места в Германии, которые зависят от экспорта в Китай, станет ясно после пятничной поездки.

Встреча с Китаем привлечет внимание и в США. Ведь как только самолет Мерца приземлится в Берлине в пятницу вечером, он сразу же отправится дальше, в следующий государственный визит. Единственное отличие: канцлер Мерц уже однажды посещал Дональда Трампа, и встреча в Белом доме, в отличие от приема украинского президента Зеленского, прошла нормально.

Как противостоять Китаю, не критикуя открыто новую мировую державу, но и не умиротворяя ее?

Деловая поездка в США: Мерц в понедельник посетит Трампа

Тем не менее впереди еще один акт балансировки, поскольку Китай обогнал США в качестве важнейшего торгового партнера Германии в прошлом году. За этим событием пристально следят в Вашингтоне.

В зависимости от результатов визита в Китай президент США может изменить свою позицию в отношении Германии. Напряженность в отношениях между странами ЕС и США ощущается и в том, что последнее таможенное соглашение вновь оказалось под угрозой срыва.

Европейская комиссия призвала США внести "полную ясность" после того, как на прошлой неделе Верховный суд США отменил многие пошлины президента Трампа.

Председатель комитета по торговле в Европейском парламенте Бернд Ланге хочет отложить ратификацию соглашения с США, особенно если президент не сможет выполнить свои торговые обязательства.

"Когда пошлины применяются непредсказуемо, они по своей сути являются разрушительными, подрывая доверие и стабильность на мировых рынках и создавая дополнительную неопределенность в международных цепочках поставок", - говорится в заявлении (источник на немецком языке)Комиссии в понедельник.

Правда, Мерц недавно дал понять, какой позиции придерживается Германия. На партийной конференции ХДС на прошлой неделе он поставил свою страну гораздо ближе к США, чем к Китаю, где такие ценности, как свобода мнений или свобода вероисповедания, не играют никакой роли. Не могут ли европейцы вместе с американцами "сделать что-то лучшее вместе?" Об этом Мерц спросил аудиторию.