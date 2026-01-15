Видео. Очередное обрушение крана под Бангкоком вызывает опасения по поводу безопасности в Таиланде

По предварительным данным, на крупной трассе недалеко от Бангкока произошла авария на строительстве: на участке возведения надземной скоростной магистрали на дороге Рама 2 в провинции Самут-Сахон, к юго-востоку от столицы, рухнул кран. Кран упал на проезжую часть, придавив несколько автомобилей тяжелыми стальными балками.

Волонтерские спасательные группы сообщили об одном погибшем, однако власти пока не подтверждают данные о жертвах. Спасатели продолжают работу на месте.

ЧП произошло на фоне завершения властями поисков выживших после железнодорожной катастрофы в Накхон Ратчасиме в среду, где погибли как минимум 32 человека.

Проекты на дороге Рама 2 в последние годы подвергались критике после серии серьезных строительных аварий, неоднократно вызывавших вопросы к стандартам безопасности.