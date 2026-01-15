Видео. Очередное обрушение крана под Бангкоком вызывает опасения по поводу безопасности в Таиланде

В четверг Таиланд сообщил о новой строительной аварии близ Бангкока, спустя день после смертельного обрушения крана на поезд, вновь поднявшего вопросы безопасности на стройках.

По предварительным данным, на крупной трассе недалеко от Бангкока произошла авария на строительстве: на участке возведения надземной скоростной магистрали на дороге Рама 2 в провинции Самут-Сахон, к юго-востоку от столицы, рухнул кран. Кран упал на проезжую часть, придавив несколько автомобилей тяжелыми стальными балками.

Волонтерские спасательные группы сообщили об одном погибшем, однако власти пока не подтверждают данные о жертвах. Спасатели продолжают работу на месте.

ЧП произошло на фоне завершения властями поисков выживших после железнодорожной катастрофы в Накхон Ратчасиме в среду, где погибли как минимум 32 человека.

Проекты на дороге Рама 2 в последние годы подвергались критике после серии серьезных строительных аварий, неоднократно вызывавших вопросы к стандартам безопасности.

