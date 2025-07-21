Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сирийское правительство приступило к эвакуации семей бедуинов из Эс-Сувейды

Сирийские бедуинские семьи едут в кузове грузовиков с вещами в колонне, возглавляемой автомобилями Красного Полумесяца в Бусра аль-Харир, 21 июля 2025 г.
Семьи сирийских бедуинов едут в кузове грузовиков с вещами в колонне, возглавляемой автомобилями Красного Полумесяца в Бусра аль-Харир, 21 июля 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Правительство Сирии согласовало с шефами в Эс-Сувейде подачу автобусов для эвакуации из города около 1500 бедуинов. Нападения на религиозной почве на друзов, за которыми последовали ответные действия против суннитов-бедуинов, унесли за неделю жизни сотен человек.

Сирийское правительство приступило к эвакуации семей бедуинов из Эс-Сувейды, города на юго-западе страны, недалеко от границы с Иорданией, и основного оплота друзов в Сирии.

Нападения на религиозной почве на друзов, за которыми последовали ответные действия против суннитов-бедуинов, унесли за неделю жизни сотен людей и поставили под угрозу хрупкое перемирие переходного периода в Сирии. Соседний Израиль вмешался в происходящее, нанеся десятки авиаударов по правительственным силам в провинции Эс-Сувейда, которые фактически перешли на сторону бедуинов.

Правительство в понедельник согласовало с официальными лицами в Эс-Суэйде вопрос о выделении автобусов для эвакуации 1500 бедуинов. Автобусы и грузовики в сопровождении автомобилей Сирийского Арабского Красного Полумесяца и машин скорой помощи выехали в направлении Дераа.

Ожидалось , что гражданские лица-друзы будут эвакуированы из других районов, но к вечеру понедельника этого не произошло, сообщают СМИ. Международная организация по миграции ООН сообщила, что 128 571 человек стали перемещёнными лицами с начала столкновений в Эс-Сувейде.

Есть существующие меньшинства и племена, которые прожили большую часть жизни в хаосе при другом правительстве. Когда что-то случается, они прибегают к помощи своего племени, своей отдельной семьи и в последнюю очередь - к нации. То, что произошло, просто ужасно. Это немыслимо. И мы надеемся, что следствием этого станет консолидация, и она произойдет быстро. Но есть также действующее сирийское правительство. Оно должно быть подотчётно и должно нести
ответственность
Том Баррак
посол США в Турции и спецпосланник в Сирии

Перемещённые лица из провинции Эс-Сувейда описывают жестокость столкновений в своих кварталах.

Семьи сирийских бедуинов в колонне, возглавляемой машинами Красного Полумесяца, в Бусра-эль-Харире, 21 июля 2025 г.
Семьи сирийских бедуинов в колонне, возглавляемой машинами Красного Полумесяца, в Бусра-эль-Харире, 21 июля 2025 г. AP Photo

Временный министр внутренних дел Сирии Ахмад аль-Далати заявил государственному информационному агентству SANA, что инициатива позволит перемещенным гражданским лицам из Сувейды вернуться, поскольку боевые действия в основном прекратились и продолжаются усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня.

"Мы установили кордон безопасности в окрестностях Сувейды, чтобы прекратить там боевые действия, - сказал аль-Далати. - Это путь, который приведет к примирению и стабильности в провинции".

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в рамках соглашения бедуинские боевики должны освободить друзских женщин, которых они держали в плену, и покинуть провинцию.

Перемещенные бедуинки перед приютом для семей в городе Нахта, 21 июля 2025 г.
Перемещенные бедуинки перед приютом для семей в городе Нахта, 21 июля 2025 г. AP Photo

Специальный посланник США в Сирии Том Баррак, участвовавший в переговорах между несколькими странами, заявил, что виновные в военных действиях с обеих сторон должны быть привлечены к ответственности и что необходимо достичь соглашения, которое позволит временному правительству Сирии, существующему уже семь месяцев, полноценно функционировать после более чем десятилетнего конфликта.

Бедуины на окраине города

В воскресенье боевики-бедуины покинули Эс-Сувейду и расположились на окраине, пока силы безопасности оцепляли район.

В город въехала колонна из 32 автомобилей Красного Полумесяца, при этом правительственную делегацию с другой колонной помощи не пустили.

После того как в воскресенье переговоры по обмену заложниками провалились, Обсерватория и группы активистов в Сувейде сообщили об израильских авиаударах и вертолетах над деревнями, где произошли стычки между бедуинами и друзами. Израильские военные в ответ заявили, что им "не известно" о каких-либо ночных ударах в Сирии.

Израильские солдаты наблюдают, как сирийские друзы возвращаются в Сирию на израильско-сирийской границе, 17 июля 2025 г.
Израильские солдаты наблюдают, как сирийские друзы возвращаются в Сирию на израильско-сирийской границе, 17 июля 2025 г. AP Photo

Друзы "не уверены" в новом правительстве

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа обратился к друзской общине, осудив группировки, лояльные духовному лидеру шейху Хикмату аль-Хиджри, которые участвовали в столкновениях. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в целенаправленных атаках и других нарушениях.

Друзы в своё время праздновали падение семьи Асадов, положившее конец десятилетиям тиранического правления в Сирии. Хотя у них были опасения по поводу прихода к власти исламистов аль-Шараа, многие из них оставались дипломатами.

Однако аль-Хиджри и его сторонники заняли более конфронтационную позицию по отношению к аш-Шараа, в отличие от большинства других влиятельных друзских деятелей.

Многочисленные случаи нападений, среди которых были убийства мирных друзских жителей и осквернение фотографий религиозных деятелей, заставили друзов скептически относиться к аш-Шараа и менее оптимистично смотреть на мирное сосуществование.

Более половины из примерно миллионной диаспоры друзов живут в Сирии. Остальные представители этой этноконфессиональной группы арабов проживают в Ливане и Израиле, в том числе на оккупированных Голанских высотах, которые Израиль захватил у Сирии в 1967 году и аннексировал в 1981-м.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

