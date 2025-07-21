Правительство Сирии согласовало с шефами в Эс-Сувейде подачу автобусов для эвакуации из города около 1500 бедуинов. Нападения на религиозной почве на друзов, за которыми последовали ответные действия против суннитов-бедуинов, унесли за неделю жизни сотен человек.
Сирийское правительство приступило к эвакуации семей бедуинов из Эс-Сувейды, города на юго-западе страны, недалеко от границы с Иорданией, и основного оплота друзов в Сирии.
Нападения на религиозной почве на друзов, за которыми последовали ответные действия против суннитов-бедуинов, унесли за неделю жизни сотен людей и поставили под угрозу хрупкое перемирие переходного периода в Сирии. Соседний Израиль вмешался в происходящее, нанеся десятки авиаударов по правительственным силам в провинции Эс-Сувейда, которые фактически перешли на сторону бедуинов.
Правительство в понедельник согласовало с официальными лицами в Эс-Суэйде вопрос о выделении автобусов для эвакуации 1500 бедуинов. Автобусы и грузовики в сопровождении автомобилей Сирийского Арабского Красного Полумесяца и машин скорой помощи выехали в направлении Дераа.
Ожидалось , что гражданские лица-друзы будут эвакуированы из других районов, но к вечеру понедельника этого не произошло, сообщают СМИ. Международная организация по миграции ООН сообщила, что 128 571 человек стали перемещёнными лицами с начала столкновений в Эс-Сувейде.
Перемещённые лица из провинции Эс-Сувейда описывают жестокость столкновений в своих кварталах.
Временный министр внутренних дел Сирии Ахмад аль-Далати заявил государственному информационному агентству SANA, что инициатива позволит перемещенным гражданским лицам из Сувейды вернуться, поскольку боевые действия в основном прекратились и продолжаются усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня.
"Мы установили кордон безопасности в окрестностях Сувейды, чтобы прекратить там боевые действия, - сказал аль-Далати. - Это путь, который приведет к примирению и стабильности в провинции".
Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в рамках соглашения бедуинские боевики должны освободить друзских женщин, которых они держали в плену, и покинуть провинцию.
Специальный посланник США в Сирии Том Баррак, участвовавший в переговорах между несколькими странами, заявил, что виновные в военных действиях с обеих сторон должны быть привлечены к ответственности и что необходимо достичь соглашения, которое позволит временному правительству Сирии, существующему уже семь месяцев, полноценно функционировать после более чем десятилетнего конфликта.
Бедуины на окраине города
В воскресенье боевики-бедуины покинули Эс-Сувейду и расположились на окраине, пока силы безопасности оцепляли район.
В город въехала колонна из 32 автомобилей Красного Полумесяца, при этом правительственную делегацию с другой колонной помощи не пустили.
После того как в воскресенье переговоры по обмену заложниками провалились, Обсерватория и группы активистов в Сувейде сообщили об израильских авиаударах и вертолетах над деревнями, где произошли стычки между бедуинами и друзами. Израильские военные в ответ заявили, что им "не известно" о каких-либо ночных ударах в Сирии.
Друзы "не уверены" в новом правительстве
Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа обратился к друзской общине, осудив группировки, лояльные духовному лидеру шейху Хикмату аль-Хиджри, которые участвовали в столкновениях. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в целенаправленных атаках и других нарушениях.
Друзы в своё время праздновали падение семьи Асадов, положившее конец десятилетиям тиранического правления в Сирии. Хотя у них были опасения по поводу прихода к власти исламистов аль-Шараа, многие из них оставались дипломатами.
Однако аль-Хиджри и его сторонники заняли более конфронтационную позицию по отношению к аш-Шараа, в отличие от большинства других влиятельных друзских деятелей.
Многочисленные случаи нападений, среди которых были убийства мирных друзских жителей и осквернение фотографий религиозных деятелей, заставили друзов скептически относиться к аш-Шараа и менее оптимистично смотреть на мирное сосуществование.
Более половины из примерно миллионной диаспоры друзов живут в Сирии. Остальные представители этой этноконфессиональной группы арабов проживают в Ливане и Израиле, в том числе на оккупированных Голанских высотах, которые Израиль захватил у Сирии в 1967 году и аннексировал в 1981-м.