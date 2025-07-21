Сирийское правительство приступило к эвакуации семей бедуинов из Эс-Сувейды, города на юго-западе страны, недалеко от границы с Иорданией, и основного оплота друзов в Сирии.

Нападения на религиозной почве на друзов, за которыми последовали ответные действия против суннитов-бедуинов, унесли за неделю жизни сотен людей и поставили под угрозу хрупкое перемирие переходного периода в Сирии. Соседний Израиль вмешался в происходящее, нанеся десятки авиаударов по правительственным силам в провинции Эс-Сувейда, которые фактически перешли на сторону бедуинов.

Правительство в понедельник согласовало с официальными лицами в Эс-Суэйде вопрос о выделении автобусов для эвакуации 1500 бедуинов. Автобусы и грузовики в сопровождении автомобилей Сирийского Арабского Красного Полумесяца и машин скорой помощи выехали в направлении Дераа.

Ожидалось , что гражданские лица-друзы будут эвакуированы из других районов, но к вечеру понедельника этого не произошло, сообщают СМИ. Международная организация по миграции ООН сообщила, что 128 571 человек стали перемещёнными лицами с начала столкновений в Эс-Сувейде.

Есть существующие меньшинства и племена, которые прожили большую часть жизни в хаосе при другом правительстве. Когда что-то случается, они прибегают к помощи своего племени, своей отдельной семьи и в последнюю очередь - к нации. То, что произошло, просто ужасно. Это немыслимо. И мы надеемся, что следствием этого станет консолидация, и она произойдет быстро. Но есть также действующее сирийское правительство. Оно должно быть подотчётно и должно нести

ответственность Том Баррак посол США в Турции и спецпосланник в Сирии

Перемещённые лица из провинции Эс-Сувейда описывают жестокость столкновений в своих кварталах.

Семьи сирийских бедуинов в колонне, возглавляемой машинами Красного Полумесяца, в Бусра-эль-Харире, 21 июля 2025 г. AP Photo

Временный министр внутренних дел Сирии Ахмад аль-Далати заявил государственному информационному агентству SANA, что инициатива позволит перемещенным гражданским лицам из Сувейды вернуться, поскольку боевые действия в основном прекратились и продолжаются усилия по достижению всеобъемлющего прекращения огня.

"Мы установили кордон безопасности в окрестностях Сувейды, чтобы прекратить там боевые действия, - сказал аль-Далати. - Это путь, который приведет к примирению и стабильности в провинции".

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в рамках соглашения бедуинские боевики должны освободить друзских женщин, которых они держали в плену, и покинуть провинцию.

Перемещенные бедуинки перед приютом для семей в городе Нахта, 21 июля 2025 г. AP Photo

Специальный посланник США в Сирии Том Баррак, участвовавший в переговорах между несколькими странами, заявил, что виновные в военных действиях с обеих сторон должны быть привлечены к ответственности и что необходимо достичь соглашения, которое позволит временному правительству Сирии, существующему уже семь месяцев, полноценно функционировать после более чем десятилетнего конфликта.

Бедуины на окраине города

В воскресенье боевики-бедуины покинули Эс-Сувейду и расположились на окраине, пока силы безопасности оцепляли район.

В город въехала колонна из 32 автомобилей Красного Полумесяца, при этом правительственную делегацию с другой колонной помощи не пустили.

После того как в воскресенье переговоры по обмену заложниками провалились, Обсерватория и группы активистов в Сувейде сообщили об израильских авиаударах и вертолетах над деревнями, где произошли стычки между бедуинами и друзами. Израильские военные в ответ заявили, что им "не известно" о каких-либо ночных ударах в Сирии.

Израильские солдаты наблюдают, как сирийские друзы возвращаются в Сирию на израильско-сирийской границе, 17 июля 2025 г. AP Photo

Друзы "не уверены" в новом правительстве

Временный президент Сирии Ахмад аш-Шараа обратился к друзской общине, осудив группировки, лояльные духовному лидеру шейху Хикмату аль-Хиджри, которые участвовали в столкновениях. Он пообещал привлечь к ответственности виновных в целенаправленных атаках и других нарушениях.

Друзы в своё время праздновали падение семьи Асадов, положившее конец десятилетиям тиранического правления в Сирии. Хотя у них были опасения по поводу прихода к власти исламистов аль-Шараа, многие из них оставались дипломатами.

Однако аль-Хиджри и его сторонники заняли более конфронтационную позицию по отношению к аш-Шараа, в отличие от большинства других влиятельных друзских деятелей.

Многочисленные случаи нападений, среди которых были убийства мирных друзских жителей и осквернение фотографий религиозных деятелей, заставили друзов скептически относиться к аш-Шараа и менее оптимистично смотреть на мирное сосуществование.

Более половины из примерно миллионной диаспоры друзов живут в Сирии. Остальные представители этой этноконфессиональной группы арабов проживают в Ливане и Израиле, в том числе на оккупированных Голанских высотах, которые Израиль захватил у Сирии в 1967 году и аннексировал в 1981-м.