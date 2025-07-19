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Сирия и Израиль договорились о прекращении огня. Об этом рано утром в субботу сообщил посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Том Баррак.

Ранее израильские войска нанесли несколько ударов по Сирии, в том числе по столице страны Дамаску, в ходе так называемых "военных интервенций" для защиты друзского меньшинства.

Ситуация в сирийской провинции Эс-Сувейда обострилась после того, как там возобновились столкновения между друзскими вооруженными группировками и иподдерживаемыми правительством бедуинскими кланами. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа предупредил, что снова введет в провинцию войска для подавления боев, в результате которых десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Баррак объявил о перемирии в сообщении на платформе X, отметив, что мирную инициативу под руководством США поддерживают многие страны региона.

"Премьер-министр Израиля [Биньямин] Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке США, [госсекретаря Марко] Рубио, согласились на прекращение огня, поддерживаемое Турцией, Иорданией и соседями", - написал Баррак.

Дипломат не раскрыл никаких деталей соглашения, но призвал все стороны сложить оружие и приступить к мирному строительству:

"Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность в мире и процветании со своими соседями".

Столкновения между друзами и местными мусульманскими бедуинскими племенами суннитов в южной сирийской провинции Эс-Сувейда начались в минувшее воскресенье. Правительственные войска вмешались в ситуацию, номинально для восстановления порядка, но в итоге приняли сторону бедуинов против друзов.

Израиль выступил в защиту друзов, нанеся десятки авиаударов по колоннам правительственных сил, а также атаковав штаб-квартиру министерства обороны Сирии в центре Дамаска.

Здание министерства обороны Сирии после израильских авиаударов, Дамаск, 16 июля 2025 года Ghaith Alsayed/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Друзы составляют значительную общину в Израиле, где они считаются лояльным меньшинством и часто служат в израильских вооруженных силах.

В результате недельных боев погибли сотни людей. Некоторые местные жители в беседах со СМИ утверждают, что в результате столкновений боевики, связанные с сирийским правительством, казнили мирных жителей-друзов, грабили их дома и сжигали их.

В среду правительство аш-Шараа заключило перемирие с друзскими группировками при посредничестве Вашингтона, Турции и других арабских стран и начало выводить свои войска из провинции Эс-Сувейда.

Согласно деталям соглашения, обнародованным временным президентом Сирии в четверг, друзским группам было поручено следить за внутренней безопасностью по мере вывода правительственных войск.

Бедуинские бойцы стоят перед сожжённым магазином в деревне Мазра на окраине Эс-Сувейды во время столкновений между бедуинскими кланами и ополченцами-друзами, 18 июля 2025 года Ghaith Alsayed/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Однако к концу четверга между бедуинами и друзами вновь вспыхнули столкновения. Государственные СМИ сообщили, что друзские ополченцы совершили нападения на бедуинские общины в отместку, что привело к новой волне перемещений.

Губернатор соседней провинции Даръа в своем заявлении сообщил, что более 1000 семей прибыли туда в результате "нападений на бедуинские племена со стороны незаконных группировок".

Аш-Шараа заявил, что в Эс-Сувейду будут направлены силы специального назначения, чтобы "прекратить столкновения и разрешить конфликт на месте".

По оценкам ООН, после столкновений, начавшихся в воскресенье, около 80 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. В Эс-Сувейде нарушена работа основных служб, включая водоснабжение и электроснабжение, а также телекоммуникации и медицинские учреждения.