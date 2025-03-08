Сирия: правительственные силы убили сотни людей в Латакии и Тартусе

By Euronews

Правительственные силы и лояльные новой власти отряды нападают на деревни, где живут сторонники Башара Асада. По данным правозащитников, за последние дни были убиты сотни людей.

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Временный президент Сирии Ахмад аль-Шараа призвал к единству после убийств в районах с алавитским большинством.

Начиная с 7 марта в провинциях Латакия и Тартус силы нового правительства страны убили почти тысячу человек, утверждает Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR), которая базируется в Лондоне.

По ее данным, в регионе погибли как минимум 745 мирных жителей, 125 представителей правительственных сил и 148 бойцов связанных со свергнутым президентом Башаром Асадом вооруженных формирований.

Официальных цифр пока не опубликовано.

Местные жители описывают жесткие сцены происходящего: правительственные войска расстреливали алавитов прямо на улицах. Дома многих были разграблены и сожжены.

В некоторых случаях убивали только мужчин, в других — всех без разбора, отмечает SOHR.

По словам очевидцев, улицы ряда населенных пунктов заполнены трупами людей.

Тысячи людей покинули свои дома и укрылись в близлежащих горах. Во многих районах перебои с электричеством и питьевой водой.

SOHR считает происходящее самым массовым и жестоким проявлением насилия в Сирии с тех пор, как исламисты из движения "Хайят Тахрир аш-Шам" свергли правительство Башара Асада в начале декабря 2024 года.

Между тем пришедший к власти в ходе переворота в декабре Ахмад аль-Шараа призвал связанные с прежним правительством группировки сдать оружие, а своих сторонников — избегать нападений на мирных жителей и издевательств над пленниками.

"Когда мы поступаемся своей этикой, мы опускаемся на один уровень с нашим врагом. Остатки павшего режима ищут повод укрыться за нашими же нарушениями", — заявил он.

Алавиты – это представители шиитского направления ислама, которых в преимущественно суннитской Сирии живет около 10%. Семья Башара Асада — алавиты, и при нем они занимали многие ключевые посты в стране.

По данным Reuters и российских СМИ, сотни человек получили убежище на российской военной базе Хмеймим в Латакии.

Кремль был одним из главных сторонников Башара Асада и фактически оказывал ему помощь во время гражданской войны, и именно в России укрылся свергнутый президент.

Тем не менее, Москва, по данным западных СМИ, ведёт переговоры с новыми властями о том, чтобы сохранить свои базы в Сирии.