В Ираке идёт опознание погибших при пожаре в торговом центре

Иракский охранник стоит перед торговым центром, который загорелся в Куте, 17 июля 2025 г.
Иракский охранник стоит перед торговым центром, который загорелся в Куте, 17 июля 2025 г.
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Число жертв пожара в торговом центре в иракском городе Эль-Кут выросло до 63. Причины возгорания до сих пор не установлены, но уже известно, что в здании не были соблюдены нормы безопасности.

Продолжается процесс опознания более десятка погибших при сильном пожаре, произошедшем 17 июля в торговом центре в городе Эль-Кут на востоке Ирака. Следственные органы пытаются выяснить причину возгорания.

По данным чиновников Минздрава, трагедия унесла жизни 63 человек. Личности 18 из них до сих пор не установлены из-за сильного обгорания тел, это будет сделано анализом ДНК.

Пятиэтажный ТЦ Corniche, в котором расположены рестораны, магазины и супермаркет, был открыт всего за несколько дней до ЧП. По словам официальных лиц, огонь вспыхнул на втором этаже в магазине парфюмерии и косметики.

Пожарные и спасатели смогли вызволить из горящего здания 45 человек. По словам чиновников, большинство погибших - люди, оказавшиеся заблокированными на верхних этажах.

Иракские силы безопасности у здания ТЦ, 17 июля 2025 года.
Иракские силы безопасности у здания ТЦ, 17 июля 2025 года.

Официально о причинах трагедии пока ничего не говорилось, но по информации из ряда источников, здание не соответствовало нормам пожарной безопасности.

Губернатор провинции Мохаммед аль-Мияхи заявил, что владелец торгового центра не имел необходимых разрешений.

В четверг совет провинции Васит проголосовал за создание комитетов по проверке безопасности зданий и отстранение от работы глав муниципалитета Эль-Кут и службы охраны труда до завершения расследования.

Аль-Мияхи сообщил также, что против собственника здания были поданы судебные иски. Связаться с ним для комментариев не удалось.

По словам губернатора, среди жертв - сын собственника и другие члены его семьи.

Низкие стандарты строительства часто становятся причиной крупных пожаров в Ираке.

В июле 2021 года в результате возгорания в больнице в городе Насирия погибли от 60 до 92 человек. Было установлено, что трагедия произошла из-за легковоспламеняющегося дешёвого материала облицовки, использование которого запрещено в стране.

В 2023 году более 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в городе Эль-Хамдания, в провинции Ниневия: в зале, где проходили торжества, из-за фейерверка загорелись потолочные панели.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

