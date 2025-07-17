Десятки людей погибли в результате пожара в гипармаркете в иракской провинции Васит

РЕКЛАМА

В результате пожара в гипермаркете в центре города Эль-Кут в провинции Васит на востоке Ирака погибли более 60 человек. Власти объявили трехдневный траур.

Государственное агентство INA сообщает, что по последним данным погибли 63, человека, еще 40 получили ранения. Десятки числятся пропавшими без вести. Пожарным удалось спасти 45 человек. Огонь разгорелся в среду вечером.

Губернатор провинции Васит Мохаммед Джамиль аль-Маяхи пообещал объявить результаты расследования катастрофы и привлечь к ответственности виновных, а также подать иск против владельцев здания и торгового центра и всех, кто причастен к инциденту.

"Мы составили список из 59 жертв, личности которых были подтверждены, но одно тело было настолько сильно обгорело, что его было чрезвычайно сложно опознать", — сообщил информационному агентству Reuters представитель городского управления здравоохранения. Местные власти заявляют, что остаются тела, которые еще не были извлечены из-под горящих обломков.

Низкие стандарты строительства часто приводили к трагическим пожарам в Ираке. В июле 2021 года пожар в больнице в иракском городе Насирия, унесший жизни десятков людей, был вызван использованием легковоспламеняющейся и недорогой облицовки, которая является незаконной в Ираке.

В 2023 году более 100 человек погибли в результате пожара в свадебном зале в преимущественно христианском районе Хамдания в провинции Ниневия после того, как потолочные панели над пиротехническим устройством загорелись.

На месте трагедии продолжается спасательная операция.