Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Десятки людей погибли в результате пожара в гипармаркете в иракской провинции Васит

Сгоревший супермаркет
Сгоревший супермаркет Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Власти объявили трехдневный траур. О причинах пожара пока ничего неизвестно.

РЕКЛАМА

В результате пожара в гипермаркете в центре города Эль-Кут в провинции Васит на востоке Ирака погибли более 60 человек. Власти объявили трехдневный траур.

Государственное агентство INA сообщает, что по последним данным погибли 63, человека, еще 40 получили ранения. Десятки числятся пропавшими без вести. Пожарным удалось спасти 45 человек. Огонь разгорелся в среду вечером.

Губернатор провинции Васит Мохаммед Джамиль аль-Маяхи пообещал объявить результаты расследования катастрофы и привлечь к ответственности виновных, а также подать иск против владельцев здания и торгового центра и всех, кто причастен к инциденту.

"Мы составили список из 59 жертв, личности которых были подтверждены, но одно тело было настолько сильно обгорело, что его было чрезвычайно сложно опознать", — сообщил информационному агентству Reuters представитель городского управления здравоохранения. Местные власти заявляют, что остаются тела, которые еще не были извлечены из-под горящих обломков.

Низкие стандарты строительства часто приводили к трагическим пожарам в Ираке. В июле 2021 года пожар в больнице в иракском городе Насирия, унесший жизни десятков людей, был вызван использованием легковоспламеняющейся и недорогой облицовки, которая является незаконной в Ираке.

В 2023 году более 100 человек погибли в результате пожара в свадебном зале в преимущественно христианском районе Хамдания в провинции Ниневия после того, как потолочные панели над пиротехническим устройством загорелись.

На месте трагедии продолжается спасательная операция.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии