Aegean Airways впервые в Европе начнёт выполнять прямые рейсы в Багдад

Aegean Airlines станет первым европейским перевозчиком, выполняющим прямые рейсы в Багдад, когда запустит маршрут из Афин в конце этого года. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Греции во время визита в Ирак.

По словам Гиоргоса Герапетритиса, греческая авиакомпания планирует выполнить свой первый рейс в иракскую столицу 16 декабря.

Компания уже летает в Ирбиль, столицу полуавтономного курдского региона на севере Ирака, но ранее избегала Багдада по соображениям безопасности.

"Я думаю, что это значительно увеличит экономические, а также культурные связи между нашими народами", - сказал Герапетритис на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

В своем заявлении Хусейн приветствовал этот шаг, сказав, что две страны также обсуждают сотрудничество в области сельского хозяйства, инвестиций и туризма.

Хусейн добавил, что недавние визиты европейских лидеров свидетельствуют о стабильности, которую переживает его страна и о ее растущем положении на международной арене.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн пожимает руку своему греческому коллеге Георгиосу Герапетритису в Багдаде, 30 октября 2025 года AP Photo

Планируется модернизировать международный аэропорт Багдада. Недавно Ирак заключил контракт на расширение и эксплуатацию аэропорта стоимостью 764 миллиона долларов (573 миллиона евро) с международным консорциумом, в который вошли люксембургский оператор аэропорта Corporacion America Airport и иракская инвестиционная компания Amwaj International.

11 ноября в Ираке пройдут парламентские выборы, на которых действующий премьер-министр Мухаммед Шиа аль-Судани будет претендовать на второй срок, чего редко удавалось добиться его предшественникам.

Придя к власти в 2022 году при поддержке проиранских партий, аль-Судани впоследствии пытался сбалансировать отношения страны с Тегераном и Вашингтоном.

Почти 8 000 кандидатов - 2 248 женщин и 5 520 мужчин - будут бороться за 329 мест в парламенте страны в ходе ноябрьского голосования.

После того как в 2003 году в результате вторжения США был свергнут иракский диктатор Саддам Хусейн, Ирак столкнулся с вакуумом безопасности и появлением вооруженных экстремистских группировок, таких как так называемое "Исламское государство".