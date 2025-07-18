Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару надели электронный браслет

РЕКЛАМА

За Жаиром Болсонару теперь будут следить 24 часа в сутки. Верховный суд Бразилии обязал бывшего президента носить электронный браслет. Как сообщается, основанием для такого решения стало наличие доказательств того, что Болсонару намеревался бежать из страны, чтобы, как пишут СМИ, попросить дипломатической защиты у Дональда Трампа.

Ряд местных изданий сообщает, что политик находится под домашним арестом, и ему на ладышку уже надели прибор для отслеживания передвижений.

В пятницу утром Федеральная полиция провела обыск в резиденции Болсонару и в офисе Либеральной партии в столице страны Бразилиа.

Экс-президенту кроме того запрещено пользоваться социальными сетями и контактировать с иностранными послами и дипломатами, а также лицами, находящимися под следствием.

В заявлении, попавшем в распоряжение CNN Brazil, адвокаты бывшего бразильского лидера выразили "удивление и возмущение" этими мерами предосторожности. "Подзащитный всегда выполнял все решения судебных органов", - подчеркнули они.

В настоящее время идёт судебное разбирательство, в рамках которого Жаира Болсонару обвиняют в попытке госпереворота с целью отмены результатов выборов 2022 года, на которых он проиграл кандидату от левых сил Луле да Силве. Сам бывший президент отрицает обвинения, называя процесс "охотой на ведьм", а дело - "политически мотивированным".

На прошлой неделе президент США, требуя прекратить преследования своего союзника, анонсировал введение 50%-ых пошлин на бразильский импорт. Да Силва пообещал ответные меры.