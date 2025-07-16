Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Двадцать погибших в давке у пункта раздачи помощи в Газе

АРХИВ. Палестинцы получают продовольственные посылки в городе Газа, 26 июня 2025 г.
АРХИВ. Палестинцы получают продовольственные посылки в городе Газа, 26 июня 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

По меньшей мере 20 палестинцев погибли в среду в результате давки у пункта раздачи продовольствия и предметов первой необходимости Фонда гуманитарной помощи Газе.

РЕКЛАМА

Не менее 20 палестинцев погибли в среду в давке у пункта раздачи продовольствия Фонда гуманитарной помощи Газе, сообщили представители организации.

Работники фонда заявили, что давка произошла в результате преднамеренных действий провокаторов, связанных с ХАМАС.

По их данным, в очереди у пункта раздачи помощи оказались вооруженные люди. 

Согласно сообщению организации, 19 человек погибли в давке, еще один получил смертельное ножевое ранение. 

Палестинцы ожидают пропуска к одному из пунктов раздачи помощи, май 2025 года
Палестинцы ожидают пропуска к одному из пунктов раздачи помощи, май 2025 года AP Photo

Минздрав Газы выдвигает свою версию возникновения паники

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы заявило, что работники фонда применили против стоявших в очереди слезоточивый газ и электрошокеры, спровоцировав панику.

Некоторые очевидцы утверждают, что люди запаниковали, получив сообщения о том, что помощь не будет выдаваться или будет выдана позже.

По словам других, часть палестинцев оказались в ловушке, пытаясь пройти через турникеты.

Один из жителей Рафаха рассказал, что люди "задыхались, возможно, от слезоточивого газа".

Палестинцы у пункта раздачи помощи в Хан-Юнисе, 26 июня 2025 года
Палестинцы у пункта раздачи помощи в Хан-Юнисе, 26 июня 2025 года AP Photo

"Против нас использовали шумовые гранаты и перцовые баллончики", - сказал Абдулла Алеят, который оказался на месте происшествия в среду утром.

"Когда они увидели, что люди убивают друг друга, они открыли ворота, мы перешагивали через тела, задыхались", - рассказал Алеят.

На видеокадрах, опубликованных фондом ранее в этом году, запечатлено, как сотни палестинцев бегут, толкая друг друга, к месту раздачи помощи.

На других записях палестинцы толпятся между металлическими ограждениями, а против них используются слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Раздача гуманитарной помощи вблизи Рафаха, 25 июня 2025 года
Раздача гуманитарной помощи вблизи Рафаха, 25 июня 2025 года AP Photo

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подсчитало ранее, что с начала июня около пунктов фонда погибли по меньшей мере 65 жителей Газы.

В Армии обороны Израиля отметили, что военные делают предупредительные выстрелы и применяет оружие только в том случае, если есть угроза их безопасности.

Фонд гуманитарной помощи Газе был создан в феврале для распределения продуктов питания и первой необходимости в условиях кризиса в анклаве.

Израиль продолжает наносить удары по объектам ХАМАС

В городе Газа в результате израильских ударов погибли 22 человека, в их числе 11 детей и три женщины, сообщили палестинские медики.

Израильские военные заявили, что в последние 24 часа атаковали более 120 целей в секторе Газа, включая объекты военной инфраструктуры ХАМАС, такие как туннели и склады оружия.

В среду в ЦАХАЛ объявили об открытии нового, четвертого, коридора, разделяющего Хан-Юнис, что является "ключевым элементом в оказании давления на ХАМАС".

Палестинцы в ожидании раздачи еды у полевой кухни в городе Газа, 14 июля 2025 года
Палестинцы в ожидании раздачи еды у полевой кухни в городе Газа, 14 июля 2025 года AP Photo

Переговоры в столице Катара между Израилем и ХАМАС зашли в тупик после 21 месяца войны, которая началась с нападения боевиков 7 октября 2023 года.

В тот день погибли около 1 200 человек, в основном мирные жители. В заложниках у ХАМАС оказался 251 человек, пятьдесят остаются до сих пор у боевиков, менее половины из них считаются живыми.

Последующее израильское наступление, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями, унесло жизни более чем 58 тысяч палестинцев.

Израильские военные утверждают, что с начала войны погибли около 900 солдат и офицеров ЦАХАЛ.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

