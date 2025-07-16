Двадцать погибших в давке у пункта раздачи помощи в Газе

РЕКЛАМА

Не менее 20 палестинцев погибли в среду в давке у пункта раздачи продовольствия Фонда гуманитарной помощи Газе, сообщили представители организации.

Работники фонда заявили, что давка произошла в результате преднамеренных действий провокаторов, связанных с ХАМАС.

По их данным, в очереди у пункта раздачи помощи оказались вооруженные люди.

Согласно сообщению организации, 19 человек погибли в давке, еще один получил смертельное ножевое ранение.

Палестинцы ожидают пропуска к одному из пунктов раздачи помощи, май 2025 года AP Photo

Минздрав Газы выдвигает свою версию возникновения паники

Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы заявило, что работники фонда применили против стоявших в очереди слезоточивый газ и электрошокеры, спровоцировав панику.

Некоторые очевидцы утверждают, что люди запаниковали, получив сообщения о том, что помощь не будет выдаваться или будет выдана позже.

По словам других, часть палестинцев оказались в ловушке, пытаясь пройти через турникеты.

Один из жителей Рафаха рассказал, что люди "задыхались, возможно, от слезоточивого газа".

Палестинцы у пункта раздачи помощи в Хан-Юнисе, 26 июня 2025 года AP Photo

"Против нас использовали шумовые гранаты и перцовые баллончики", - сказал Абдулла Алеят, который оказался на месте происшествия в среду утром.

"Когда они увидели, что люди убивают друг друга, они открыли ворота, мы перешагивали через тела, задыхались", - рассказал Алеят.

На видеокадрах, опубликованных фондом ранее в этом году, запечатлено, как сотни палестинцев бегут, толкая друг друга, к месту раздачи помощи.

На других записях палестинцы толпятся между металлическими ограждениями, а против них используются слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Раздача гуманитарной помощи вблизи Рафаха, 25 июня 2025 года AP Photo

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подсчитало ранее, что с начала июня около пунктов фонда погибли по меньшей мере 65 жителей Газы.

В Армии обороны Израиля отметили, что военные делают предупредительные выстрелы и применяет оружие только в том случае, если есть угроза их безопасности.

Фонд гуманитарной помощи Газе был создан в феврале для распределения продуктов питания и первой необходимости в условиях кризиса в анклаве.

Израиль продолжает наносить удары по объектам ХАМАС

В городе Газа в результате израильских ударов погибли 22 человека, в их числе 11 детей и три женщины, сообщили палестинские медики.

Израильские военные заявили, что в последние 24 часа атаковали более 120 целей в секторе Газа, включая объекты военной инфраструктуры ХАМАС, такие как туннели и склады оружия.

В среду в ЦАХАЛ объявили об открытии нового, четвертого, коридора, разделяющего Хан-Юнис, что является "ключевым элементом в оказании давления на ХАМАС".

Палестинцы в ожидании раздачи еды у полевой кухни в городе Газа, 14 июля 2025 года AP Photo

Переговоры в столице Катара между Израилем и ХАМАС зашли в тупик после 21 месяца войны, которая началась с нападения боевиков 7 октября 2023 года.

В тот день погибли около 1 200 человек, в основном мирные жители. В заложниках у ХАМАС оказался 251 человек, пятьдесят остаются до сих пор у боевиков, менее половины из них считаются живыми.

Последующее израильское наступление, по данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, которое не делает различий между боевиками и мирными жителями, унесло жизни более чем 58 тысяч палестинцев.

Израильские военные утверждают, что с начала войны погибли около 900 солдат и офицеров ЦАХАЛ.