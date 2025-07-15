Кризис в Торре-Пачеко. Антимигрантские настроения и 13 арестов

РЕКЛАМА

В испанском городе Торре-Пачеко (регион Мурсия) на фоне беспорядков, вызванных антимигрантскими настроениями, арестованы по меньшей мере тринадцать человек. Им предъявлены обвинения в нападении, разжигании ненависти и нанесении ущерба.

Абделали, житель Торре-Пачеко: "Мы не хотим никаких конфликтов с марокканцами, сахарцами, испанцами или кем-либо ещё. Мы хотим мира и спокойствия".

В Торре-Пачеко проживают порядка сорока тысяч человек. По данным властей 30% населения - мигранты, в основном, марокканского происхождения.

Житель Торре-Пачеко: "В нашем городе всегда жили дружно. За исключением, как и везде, горстки людей. Эти люди, возможно, и ненавидят других, но их мало".

Хамза, житель Торре-Пачеко: "Давайте надеяться, что силы безопасности будут действовать, потому что они обязаны это делать. Будем надеяться, что они защитят нас, марокканцев, испанцев и наших соседей других национальностей".

Поводом для волнений стало избиение пенсионера тремя мужчинами предположительно марокканцами. Видеозапись попала в соцсети. Нападавших задержали.

На вторник в Торре-Пачеко была запланирована несанкционированная демонстрация, которую организует Даниэль Эстеве, лидер компании Desokupa, занимающейся отчуждением жилья. В социальных сетях он объявил о создании "гражданских патрулей".

Столкновения происходят вот уже шестой день. Власти заявляют, что за этим стоят ультраправые группы, которые в соцсетях призывали к "охоте" на мигрантов. В город были направлены десятки сотрудников гражданской гвардии. Местная община выходцев из стран Магриба призывает к спокойствию.