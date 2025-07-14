Трамп встретится с генсеком НАТО, формируется план продажи оружия Украине

РЕКЛАМА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе после того, как американский лидер объявил о планах продажи передового вооружения союзникам по НАТО для последующей передачи Украине.

Рютте будет находиться в Вашингтоне в понедельник и вторник для переговоров с Трампом, госсекретарем США Марко Рубио, министром обороны США Питом Хегсетом и членами Конгресса.

"У меня будет встреча с генеральным секретарем, который прибудет завтра", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне в воскресенье вечером. "Но в основном мы собираемся отправить им различные образцы очень сложного (оружия), и они заплатят нам за них 100%".

Визит Рютте пройдет после того, как на прошлой неделе Трамп сообщил, что сделает "важное заявление" по России в понедельник, в то время как Украина пытается отразить массированные воздушные атаки российских войск.

В понедельник с визитом в Киев прибыл спецпосланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

В воскресенье Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возможных санкциях против РФ, сказал, что президент РФ Путин его "очень разочаровал".

"Посмотрим, что мы увидим завтра. Я очень разочарован Путиным. Я думал, что он человек, который отвечает за свои слова. А он так красиво говорит, а потом бомбит людей по ночам. Нам это не нравится", - сказал Трамп.

Близкий союзник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил в воскресенье, что война в Украине приближается к критической точке, поскольку Трамп вновь проявляет интерес к помощи Киеву в отражении продолжающегося полномасштабного вторжения России.

"В ближайшие дни вы увидите рекордный объем поставок оружия, чтобы помочь Украине защитить себя, - сказал Грэм, - Один из самых больших просчетов (президента России Владимира) Путина - сыграть на Трампе. И вы просто наблюдаете, как в ближайшие дни и недели будут предприняты масштабные усилия, чтобы усадить Путина за стол переговоров".

Рубио сказал в пятницу, что некоторые виды оружия американского производства, которые нужны Украине, находятся на вооружении союзников НАТО в Европе. По его словам, это оружие можно было бы быстрее передать Украине, а европейские страны могли бы купить у США замену.

Трамп также сталкивается с призывами с обеих сторон американского политического спектра, а также союзников в Европе поддержать закон, который будет направлен на то, чтобы ослабить российскую нефтяную промышленность и наложить на Москву дополнительные санкции США.

Законодательство частично предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары, импортируемые из стран, которые продолжают покупать российские нефть, газ, уран и другие экспортные товары. Это сильно ударит по экономике Бразилии, Китая и Индии, на которые приходится большая часть российского экспорта энергоносителей.

Эти доходы крайне важны для поддержания военной машины Путина в рабочем состоянии, поскольку США и Европа ввели значительные запреты на импорт и экспорт широкого спектра товаров в Россию и из России.