Трамп объявил о введении с августа 50-процентных пошлин на импорт из Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет с августа 50-процентные пошлины на импорт из Бразилии из-за преследования в стране бывшего президента Жаира Болсонару.

Бразильские власти обвиняют Болсонару в попытке госпереворота после поражения на выборах 2022 года, чтобы остаться у власти.

Трамп называет бывшего лидера Бразилии своим другом. Он не раз принимал его в Мар-а-Лаго во Флориде, когда они оба были у власти.

В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, Трамп назвал действия властей Бразилии в отношении экс-президента "международным позором", а его судебное преследование "охотой на ведьм, которая должна быть прекращена немедленно".

Это сообщение Трамп адресовал действующему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, который пришел к власти после Болсонару в 2022 году.

Лула ответил, что 50-процентные пошлины приведут в действие бразильский закон об экономической взаимности. Он позволяет приостанавливать действие торговых, инвестиционных соглашений, договоров об интеллектуальной собственности в отношении стран, которые наносят ущерб конкурентоспособности Бразилии.

"Суверенитет, уважение и непримиримая защита интересов бразильского народа - вот что определяет наши отношения с миром", - подчеркнул Лула.

Он также добавил, что за последние 15 лет положительное сальдо торгового баланса США с Бразилией составило более 410 млрд долларов (349 млрд евро).

В июне Болсонару дал показания в Верховном суде Бразилии по поводу предполагаемого заговора с целью остаться у власти, несмотря на поражение на выборах. По мнению аналитиков, решение суд может вынести уже в сентябре.

Болсонару запрещено баллотироваться в президенты до 2030 года. Бывший президент не стал комментировать заявление Трампа о пошлинах, но назвал себя политически преследуемым.

Импорт из Бразилии в США облагается минимальным сбором в 10% с момента объявления Трампом об "ответных" пошлинах в апреле. Это базовая ставка, которую он применял к большинству товаров из большинства стран в течение 90-дневного переговорного периода, который позже был продлен до 1 августа.